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وقفتان احتجاجيتان ضد «تابلت الثانوية» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
صور الوقفة الاحتجاجية
صور الوقفة الاحتجاجية
نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية بالبندر، وذلك احتجاجا على نظام الامتحانات بالتابلت وسقوط السيستم في أكثر من مرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى صعوبة الامتحان الذى قال الطلاب إنه يناسب "فوق المتفوق". وردد الطلاب بعض الهتافات المنددة لهذا النظام الذين يعتبرونه خطرًا على مستقبلهم وعدم تدريبهم الكافي عليه، ولعدم توفير الإمكانيات اللازمة من سرعة إنترنت وغيرها.
كما تجمع العشرات من الطلاب وأولياء أمورهم أمام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لتوصيل صوتهم لإلغاء امتحان التابلت لسقوط السيستم اكثر من مرة أثناء امتحان مادة اللغة الفرنسية وصعوبته. وشارك في الاحتجاجات طلاب من مدرسة كفر الدوار الثانوية بنات، ومدرسة صلاح سالم الثانويه بنين، ومدرسة السعرانية الثانوية
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (1)

تجمهر طلاب أولى ثانوي في أسوان بسبب التابلت

تجمهر عدد من طلاب أولى ثانوي بأسوان، بالقرب من مقر مديرية التربية والتعليم، احتجاجا على ما وصفوه بـ«صعوبة الامتحان ومشكلات السيستم»، مطالبين بإلغاء امتحانات التابلت، هذا العام. وعلى الفور عقد الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، وقيادات ومسئولى التربية والتعليم بالمحافظة، حوارا مفتوحا مع الطلاب بمقر المديرية، لاحتواء موجة الغضب التي سيطرت على الطلاب، وإقناعهم بالعدول عن موقفهم ومطالبتهم باستكمال تجربة الوزارة هذا العام بشأن امتحان التابلت.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

وقفة احتجاجية لطلاب أولى ثانوي ضد التابلت ببني سويف

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الفشن التعليمية؛ احتجاجًا على نظام الامتحانات الجديد المعتمد على "التابلت" بسبب سوء السيستم الخاص به وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات والإجابة عليها عبر الجهاز اللوحي. وطالب الطلاب، وزير التربية والتعليم بإلغاء نظام السيستم والعودة إلى نظام الامتحانات السابق، بعد أن ضاع مجهودهم بسبب غياب السيستم وعدم قدرتهم على الإجابة عن طريق التابليت.
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انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
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