نجمة هوليوود يغمى عليها في مهرجان كان لهذا السبب

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

إيل فانينج

تستمر معاناة نجمات هوليوود مع الموضة، وهذه المرة كانت الممثلة الأمريكية إيل فانينج محل اهتمام كل وسائل الإعلام بعد إغمائها في مهرجان كان السينمائي 2019، لضيق فستانها، حيث تسبب في إصابتها بضيق تنفس، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، كجزء من عملها ضمن لجنة تحكيم كان السينمائي، الذي يرأسه المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس. وشاركت "فانينج" موقفها المحرج عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام معلقةً: "من جديد ندفع ثمن أناقتنا، لا تقلقوا أنا بخير، فقط أغمى علي بسبب الفستان"، بحسب موقع Metro البريطاني.

كانت وسائل الإعلام قد اهتمت بإغماء "فانينج" الأخير، إلا أن الممثلة الأمريكية طمأنتهم، وتحدثت عن فيلمها القادم Maleficent 2 الذي يأتي في أعقاب نجاح الجزء الأول الذي عملت فيه مع أنجلينا جولي، وقامت فيه بدور الأميرة "أوروا" التي وضعت عليها الساحرة الشريرة "مليفيسنت" لعنة. وعبرت الممثلة عن سعادتها للقيام