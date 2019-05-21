رسميا.. نجم أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

تحرير:محمد فرج ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

ارسنال الانجليزى

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميا، استبعاد النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، من قائمة الجانرز لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب باكو الأوليمبى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وجاء سبب غياب اللاعب عن السفر مع بعثة آرسنال لمواجهة تشلسي في أذربيجان لأسباب أمنية، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.

وقال أرسنال في بيان رسمي له: "لقد نظرنا بشكل جيد في جميع الاختيارات ليكون مختاريان ضمن قائمة الفريق لكن بعد مناقشة هذا الموضوع معه ومع عائلته تم الاتفاق على أنه لن يسافر معنا، لقد كتبنا لليويفا عن إحباطنا بشأن ذلك؛ لأن ميختاريان كان مفتاحًا رئيسيًا في رحلتنا منذ بداية البطولة، هذه خسارة لنا". وواصل