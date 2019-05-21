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استعباد الكوريات الشماليات جنسيا.. تجارة مربحة للصين

آلاف الكوريات الشماليات وقعن في فخ العبودية الجنسية بعد فرارهن من بلادهن إلى الصين، التي استغلت عصاباتها ضعف هؤلاء اللاجئين لتحقيق أرباح هائلة
تحرير:أحمد سليمان ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الاستعباد الجنسي في الصين
الاستعباد الجنسي في الصين
لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الكوريين الشماليين الذين يغادرون البلاد ويستقرون في الخارج، حيث أفادت مجموعات الإغاثة أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعيشون في الصين كلاجئين، وفقا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2014، في المقابل تدعي مؤسسة "مبادرة مستقبل كوريا" التي تتخذ من لندن مقرا لها أن العدد قد يصل إلى 200 ألف شخص، وزعمت في تقرير لها أن الآلاف من النساء والفتيات الكوريات الشماليات يتم الاتجار بهن وإجبارهن على العمل في الجنس داخل الصين، حيث يتم بيع العديد منهن كزوجات للرجال الصينيين، بينما يتم إجبار الآخرين على ممارسة الدعارة ضد إرادتهن.
يتضمن التحقيق، تقارير أولية مروعة عن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما وقد تم إجبارهن على المشاركة في ممارسات جنسية عبر الإنترنت لعدة أيام دون تناول الطعام. وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الكوريات الشماليات اللاتي فررن من بلادهن كن هدفا لتجار البشر منذ أمد بعيد، إلا أن المشكلة تفاقمت في السنوات
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تيريزا-ماي (2)

بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
زعيم-حزب-بريكست-البريطاني-نايجل-فاراج (4)

رشق زعيم حزب بريكست بالحليب في جولة انتخابية (فيديو)

تعرض زعيم حزب بريكست البريطاني "نايجل فاراج" للرشق بكوب حليب في أثناء زيارة انتخابية إلى مدينة نيوكاسل، ما دفعه لقطع جولته الانتخابية إلى المدينة الإنجليزية الشمالية بعد الحادث، حيث أبعده الأمن الخاص به عن المكان، وفق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورونيوز" صباح اليوم الثلاثاء. كان "فاراج" آخر سياسي بريطاني مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم استهدافه بمخفوق الحليب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية بعد احتجاجات مماثلة ضد مرشحي حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف كارل بنيامين وتومي روبنسون خلال الأسابيع الأخيرة.
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من يخلف بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024؟

تبدو الدراية السياسية لدى الشعب الروسي ليست من الأمور الأساسية في حياتهم، حيث إن معظمهم لا يشغلون بالهم كثيرًا بالمستقبل، ولديهم معرفة عابرة بجدول الأعمال السياسية أو حتى التعرف على مواعيد الانتخابات والاستحقاقات المختلفة في بلادهم. وفي مثل هذه الأجواء، قد تلعب الأحداث السياسية الأخيرة في البلدان الشقيقة والمجاورة لروسيا دورًا لمناقشة مثل هذه القضايا، خاصة بعد الاستقالة الرسمية من قبل رئيس كازاخستان وتغيير السلطة في أوكرانيا، فجميعها توفر فرصا لمزيد من الوعي والدراية السياسية للروس.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
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اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع سيارات كهربائية في مصر

شهد محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري ممثلان لمصنع 200 الحربي وشركة ايموت للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب الصينى ممثل لشركة فوتون لصناعة السيارات. وأكد العصار أن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم «SPECTRUM OF THE SEAS»، وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار. وقد أناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، لاستقبال السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة. وأفاد "مميش" عبور السفينة من الصين بسلام، مشددا على توفير جميع الخدمات الملاحية وتعيين أكفأ المرشدين على السفينة.
الجيش-الصيني

هل تفوقت الصين على الوجود العسكري الأمريكي بآسيا؟

سارع الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تطوير جيش التحرير الشعبي، وهو الأمر الذي كان من بين أهم أهدافه التي توارثها من الزعيم الصيني ماو تسي تونج، الذي تحمل تركيزًا واهتمامًا كبيرين على التسليح والتطوير العسكري. وسعى الرئيس الصيني منذ الوهلة الأولى لتبني خطط تطويرية ضخمة للجيش الشعبي في بلاده، بما في ذلك تحويله من قوة برية تقليدية إلى جيش نظامي يحمل كل الترتيبات العسكرية المتطورة على مستوى العالم، الأمر الذي جعله تهديدًا للوجود العسكري الأمريكي في العالم.
كيم جونج أون ينزل من قطاره المصفح

للقاء بوتين.. كيم يصل إلى روسيا وعينه على العقوبات

بعد شهرين من فشل كيم جونج أون، الزعيم الكوري الشمالي، في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة عن بلاده بسبب برنامجها النووي، خلال القمة التي عقدت بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي، فبراير الماضي، يسافر كيم إلى روسيا في محاولة لكسب مساعدتها، حيث أضرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة بقيادة أمريكا، باقتصاد البلاد المتعثر بالفعل. وفي المقابل يسعى بوتين إلى الدخول لاعبًا رئيسيا في الأزمة التي تقع على حدود بلاده الشرقية، في شبه الجزيرة الكورية.
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