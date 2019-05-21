سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

آخرها محمد نجيب.. 6طرق جديدة دخلت الخدمة فى 2019

مشروع تطوير محور محمد نجيب.. ومحور روض الفرج.. ومشروع أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية.. ومحور 30 يونيو.. وطريق الجلالة أبرز المشروعات فى 2019
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
محور محمد نجيب
محور محمد نجيب
بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبي، لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة قدرها 377 مليون جنيه، ويمتد من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، ويمر بالتجمعات الـ3 «الأول شمالًا، والخامس، والثالث جنوبًا» ويربط طريق السويس شمالا، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوبا، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، محور محمد نجيب ليس المشروع الوحيد الذى يدخل الخدمة هذا العام وإنما هناك مجموعة من الطرق والمحاور التى تم افتتاحها فى عام 2019 وساهمت فى حل الأزمة المرورية.
فى التقرير التالي نلقى الضوء على أبرز الطرق والمحاور التى دخلت إلى شبكة الطرق والكباري فى مصر بداية من عام 2019 والفئات التى تخدمها. 1-محور روض الفرج هو محور عرضي حر، يربط شمال وشرق القاهرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39، ويحتوى على أعرض كوبري "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر دورهم الوطني المخلص في حماية أمن مصر القومي وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، جاءت خلال لقاء الرئيس السيسي بكبار قادة القوات المسلحة، مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، عقب صلاة الجمعة.
محور روض الفرج

دخل جينيس وعرضه 67.3 متر.. محور روض الفرج في 14 معلومة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "شرايين الأمل" يعرض مراحل البناء.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يودع-ملك-البحرين-حمد-بن-عيسى (5)

السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر

غادر القاهرة، بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكان في وداعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ختام زيارته لمصر التي استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع السيسي، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.
السيسى

القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440 هـ جاء نصها على النحو التالي:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org