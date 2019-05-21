افصل الراوتر وإنت نايم.. إزاي تخفض استهلاك الكهرباء

لو سخانك بالكهرباء، عليك بتقليل استخدام المياه الساخنة في أثناء حلاقة دقنك أو غسيل الأسنان، حتى لا تنزعج من الفاتورة في نهاية الأمر، وستعود الفائدة عليك وعلى الجميع

تحرير:إسراء سليمان ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

توفير الكهرباء

كل شيء في حياتنا له مُشغله الخاص أو الموتور الخاص به، وإذا تحدثنا عن الكهرباء ستجد أنها عمود المنزل، فتخيل إذا استيقظت ذات يوم وقيل لك لقد انتهي عصر الكهرباء؟! من المؤكد أن أول ما تفكر به كيف أشاهد التليفزيون كيف أقوم بكيّ ملابسي، ستتوقف الحياة، لذا بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء للعام المالي 2019-2020، عليك أن تفكر في حلول إيجابية لكي تبقي منزلك منيرًا دائما، ومن أجل توفير الطاقة والكهرباء أيضا للمساعدة في تحقيق أقصى حد من الترشيد، لذا عليك باتباع بعض من النصائح فيما يتعلق بالحفاظ على الكهرباء وتخفيف الفاتورة.

لماذا دائما نبدأ في المحافظة على الأشياء الضرورية في الحياة عندما يحدث بها خلل ما كالكهرباء على سبيل المثال! توفير الكهرباء من الأشياء الهامة بشكل كبير فالفائدة لن تعود عليك وحدك ولكن على الجميع، وبالتالي سينتج عن ذلك تخفيف في أسعار الفواتير التي أصبح يعاني منها الكثير، وما يلي بعض من النصائح الإرشادية