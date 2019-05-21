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افصل الراوتر وإنت نايم.. إزاي تخفض استهلاك الكهرباء

لو سخانك بالكهرباء، عليك بتقليل استخدام المياه الساخنة في أثناء حلاقة دقنك أو غسيل الأسنان، حتى لا تنزعج من الفاتورة في نهاية الأمر، وستعود الفائدة عليك وعلى الجميع
تحرير:إسراء سليمان ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
توفير الكهرباء
توفير الكهرباء
كل شيء في حياتنا له مُشغله الخاص أو الموتور الخاص به، وإذا تحدثنا عن الكهرباء ستجد أنها عمود المنزل، فتخيل إذا استيقظت ذات يوم وقيل لك لقد انتهي عصر الكهرباء؟! من المؤكد أن أول ما تفكر به كيف أشاهد التليفزيون كيف أقوم بكيّ ملابسي، ستتوقف الحياة، لذا بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء للعام المالي 2019-2020، عليك أن تفكر في حلول إيجابية لكي تبقي منزلك منيرًا دائما، ومن أجل توفير الطاقة والكهرباء أيضا للمساعدة في تحقيق أقصى حد من الترشيد، لذا عليك باتباع بعض من النصائح فيما يتعلق بالحفاظ على الكهرباء وتخفيف الفاتورة.
لماذا دائما نبدأ في المحافظة على الأشياء الضرورية في الحياة عندما يحدث بها خلل ما كالكهرباء على سبيل المثال! توفير الكهرباء من الأشياء الهامة بشكل كبير فالفائدة لن تعود عليك وحدك ولكن على الجميع، وبالتالي سينتج عن ذلك تخفيف في أسعار الفواتير التي أصبح يعاني منها الكثير، وما يلي بعض من النصائح الإرشادية
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تناول الطعام ببطء.. تحمل الجوع في رمضان بـ4 نصائح

الشعور بالجوع في الساعات الأخيرة من الصيام يعد من أكثر الأعراض التي تظهر على كثير من الأشخاص، ولكن عليك أن تعلم أن هذا يعد جزءا طبيعيا من مرحلة الصوم في شهر رمضان، فأنت في بداية النهار تفقد كل طاقتك في العمل، أما إذا كنت ربة منزل، فمن المؤكد أن المهام تزداد عليك من تحضير الطعام وترتيب البيت، وإذا كنت امرأة عاملة فيصبح الأمر أكثر صعوبة، ولكن لأن الصيام له هدف سامٍ يجب أن نتفهمه ولا نتذمر عند الشعور بالإرهاق، يجب عليك اتباع بعض الطرق البسيطة التي ستجعلك قادرا على بذل كثير من المجهود دون الشعور بالعطش أو الجوع.
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بجانب التحلية.. استخدامات قد لا تعرفها للعسل

على الرغم من قرصته المؤلمة فإنه يحمل فوائد عظيمة للإنسان، فالنحل من الكائنات التي تعمل في نظام شديد، شكله مميز، ويعطينا عسل النحل الذي فيه شفاء للناس، وبالرغم من ذلك يتعرض للتهديد بسبب المبيدات الحشرية وتغيير استخدام الأراضي التي تقلل من العناصر الغذائية المتاحة وتشكل تهديدات لمستعمرات النحل. وفي 20 مايو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للنحل من أجل زيادة الوعي بأهميته، ولكن هناك استخدامات قد تكون غريبة بجانب تحلية المشروبات والأطعمة.. اعرفها حسبما ذكرها موقع Empowered Sustenance.
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تنظيف المنزل في رمضان أسهل بـ 10 نصائح

تنظيف المنزل في رمضان من الأمور الشاقة على كل سيدة، خاصة في أوقات الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كانت المرأة عاملة وليس لديها وقت كافي لتنظيف المنزل باستمرار، وتقوم فقط بالتنظيف يوم الإجازة، الأمر يحتاج منك تنظيم للوقت والمهام أيضًا، على سبيل المثال من الخطأ تنظيف كافة الغرف في يوم واحد، فهذا أمر شاق، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض الخطوات التي تسهل عليكي عملية تنظيف المنزل بسهولة دون الحاجة لبذل مجهود إضافي، ونعرف أنسب المواعيد للتنظيف وقت الصيام في رمضان..
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