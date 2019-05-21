افصل الراوتر وإنت نايم.. إزاي تخفض استهلاك الكهرباء

لو سخانك بالكهرباء، عليك بتقليل استخدام المياه الساخنة في أثناء حلاقة دقنك أو غسيل الأسنان، حتى لا تنزعج من الفاتورة في نهاية الأمر، وستعود الفائدة عليك وعلى الجميع
كل شيء في حياتنا له مُشغله الخاص أو الموتور الخاص به، وإذا تحدثنا عن الكهرباء ستجد أنها عمود المنزل، فتخيل إذا استيقظت ذات يوم وقيل لك لقد انتهي عصر الكهرباء؟! من المؤكد أن أول ما تفكر به كيف أشاهد التليفزيون كيف أقوم بكيّ ملابسي، ستتوقف الحياة، لذا بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء للعام المالي 2019-2020، عليك أن تفكر في حلول إيجابية لكي تبقي منزلك منيرًا دائما، ومن أجل توفير الطاقة والكهرباء أيضا للمساعدة في تحقيق أقصى حد من الترشيد، لذا عليك باتباع بعض من النصائح فيما يتعلق بالحفاظ على الكهرباء وتخفيف الفاتورة.
لماذا دائما نبدأ في المحافظة على الأشياء الضرورية في الحياة عندما يحدث بها خلل ما كالكهرباء على سبيل المثال! توفير الكهرباء من الأشياء الهامة بشكل كبير فالفائدة لن تعود عليك وحدك ولكن على الجميع، وبالتالي سينتج عن ذلك تخفيف في أسعار الفواتير التي أصبح يعاني منها الكثير، وما يلي بعض من النصائح الإرشادية
لماذا دائما نبدأ في المحافظة على الأشياء الضرورية في الحياة عندما يحدث بها خلل ما كالكهرباء على سبيل المثال! توفير الكهرباء من الأشياء الهامة بشكل كبير فالفائدة لن تعود عليك وحدك ولكن على الجميع، وبالتالي سينتج عن ذلك تخفيف في أسعار الفواتير التي أصبح يعاني منها الكثير، وما يلي بعض من النصائح الإرشادية فيما يتعلق بترشيد الكهرباء، نقلا عن "bchydro":
1- أغلق الإضاءات التي لا تحتاجها، قد سمعت والدتك تقول لك ذات مرة "اطفي النور لو مش محتاجه"، عليك بأخذ نصيحتها الآن، فاللمبات التي تستهلك ما يقرب من 100 وات عند إيقاف تشغيلها إذا كنت لا تحتاجها في اليوم ستوفر لك كثيرا من الأموال خلال عام، ويمكن استبدالها باللمبات الموفرة (LED)، فتستطيع لمبة 18 وات إضاءة غرفة كاملة.
2- حاول أن تعتمد على الإنارات الطبيعية أي ضوء الشمس أو الضوء المنبعث من النافذة، وبجانب توفير الكهرباء في الساعات الأولى من وقت النهار فالضوء الطبيعي من المؤكد أن يكون له تأثير جيد عليك، وبالتالي فإن إيقاف تشغيل لمبة واحدة بقدرة 60 وات لمدة أربع ساعات يوميًا هو توفير 153 على مدى العام.
3- إذا كنت تقوم ببعض المهام البسيطة في المنزل يمكنك إيقاف الأنوار واستخدام مصابيح الطاولة الصغيرة، فأنت في هذه الحالة لا تحتاج إلى مزيد من الإضاءة.
4- علم أولادك أهمية الكهرباء في حياتنا، وإنه يجب عليهم إطفاء الأجهزة بعد استخدامها، وإذا كان الأمر صعبا في بداية الأمر، قم بوضع صندوق وأخبرهم أن من لم يقم بإطفاء الأنوار أو الأجهزة التي لا يحتاجها سيقوم بوضع بعض من النقود من مصروفه، وبالتالي لن ينسوا أبدًا.
5- لو سخانك بالكهرباء، عليك بتقليل استخدام المياه الساخنة أثناء حلاقة دقنك أو غسيل الأسنان، حتى لا تنزعج من الفاتورة.
6- من أكثر الأخطاء التي نفعلها هو الذهاب للنوم دون إيقاف "الراوتر"، هل تعلم كم يستهلك من الطاقة والكهرباء، لذا عليك بالتوقف عن هذه العادة السيئة.
ما سبق بعض من النصائح بشكل عام، ولكن توجد بعض النصائح المتعلقة بالتعامل مع الأجهزة وذلك نقلا عن "knysna.gov.za":
غسالة الأطباق
يمكنك تقليل استهلاك غسالة الأطباق عن طريق إيقاف تشغيلها بعد الشطف النهائي وقبل دورة التجفيف، ويمكنك مسح الأطباق النظيفة بقطعة قماش جافة، وعليك أيضا أن تملأ الغسالة بالكامل، لأن تجزئة الأطباق تهدر من الكهرباء.
الثلاجة
عليك باختيار ثلاجة تناسب احتياجات عائلتك، ولا تقم بتعيين درجة حرارة التجمد أقل من اللازم لأن ذلك يهدر كثيرا من الكهرباء، إضافة إلى عدم فتح باب الثلاجة دون الحاجة، فبعض الأطفال يقومون بفتحها لمجرد اللعب فقط فاحرص على ذلك حتى لا يفسد الطعام في ثلاجتك أو تهدر الكهرباء.
الميكروويف
استخدم فرن الميكروويف الخاص بك لطهي كميات صغيرة إلى متوسطة من الطعام.
لطهي أجزاء أكبر من اللحوم من الأفضل استخدام فرن تقليدي، حرصا على ترشيد استهلاك الكهرباء.
التكييف
يجب ألا تكون درجة الحرارة أقل من 22، وعليك باختيار حجم التكييف المناسب لغرفتك، إضافة إلى تنظيف الفلاتر باستمرار حتى تحصل على برودة جيدة دون الحاجة إلى تقليل درجة الحرارة، واحرص أيضًا على غلق الأبواب أثناء التشغيل.
عليك أن تضع في اعتبارك بعض الرموز التي تظهر في الأجهزة الكهربائية حتى تتعرف على قواعد التوفير والحماية:
1- (A) يشير إلى أن هذا الجهاز موفر جيد للكهرباء.
2- (B) يشير إلى أن الجهاز في المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء.
3- (E) يشير إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.
4- (C) يشير إلى أن الجهاز يستهلك 18 كيلووات في الساعة.