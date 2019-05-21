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استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

المحللون رأوا أن حادث الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد مجرد عملية استفزازية، الهدف منها إطلاق شرارة الحرب، أو جس نبض ردود الفعل من الجانب الأمريكي والفصائل المسلحة.
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
السفارة الأمريكية في العراق
السفارة الأمريكية في العراق
يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
وبعد أيام قليلة من هذا التحذير ، تم استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بصاروخ من طراز "كاتيوشا" دون سقوط ضحايا. مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية أشار إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وقال "لكننا نأخذ هذه الواقعة بشكل جدي جداً. سنحمل إيران المسؤولية
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مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
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صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
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ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
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ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
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تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
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زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
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