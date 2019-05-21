جريمة

مقتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة بالعريش

تحرير:محمد عبد الجليل ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
حملة أمنية
حملة أمنية
وجه قطاع الأمن الوطني ضربات موجعة جديدة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، وتمكن من رصد بؤرتين لتلك العناصر بمنطقة العريش بشمال سيناء كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. وأسفرت مداهمات تلك البؤر عن مقتل 16 من العناصر الإرهابية، والعثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وذخائر وعبوات متفجرة، وقامت قوات الأمن بتمشيط المناطق المحيطة للبحث عن أي عناصر هاربة، وتم اتخاذ اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية تفيد بقيام عناصر خليتين إرهابيتين بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. تم تجهيز مأموريات أمنية استهدفت مداهمة البؤرتين في توقيت متزامن  وأسفرت المواجهات المسلحة مع العناصر
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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خلية-العريش-الارهابية‎ (13)

نيابة أمن الدولة تعاين شقتى خليتي «أكتوبر والشروق»

باشرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعتي تبادل إطلاق النار بين عدد من العناصر الإرهابية وقوات الشرطة في شقتين بمنطقتى الشروق و6 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تجري النيابة معاينة لمسرح الأحداث، للوقوف على التفاصيل والملابسات كاملة، فيما صرحت النيابة بدفن جثامين القتلى، واستعجال تقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم، وحرزت النيابة المضبوطات التي عثرت عليها بحيازة المتهمين.
جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (5)

شرطة التعمير تزيل منشآت مخالفة لفرض هيبة الدولة

واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة جهودهم لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، ضبط المتعدين على المال العام، وأسفرت الجهود المبذولة خلال شهر أبريل المنقضي عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات وتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية بإجمالي تنفيذ إزالة 129 حالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 5 وحدات وغلق وتشميع 205 وحدات من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.
الاحوال المدنيه

بالأرقام.. جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر أبريل

كشفت وزارة الداخلية عن جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر أبريل الماضي فى مجالات إصدار البطاقات والوثائق المميكنة وضبط الجرائم ورصد الحالات الإنسانية والتفاعل السريع معها، وذلك في إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.
محكمة عسكرية

مد أجل الحكم على خلية استهداف السيسي لـ12 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية، إلى جلسة 12 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة. نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
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