مقتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة بالعريش

تحرير:محمد عبد الجليل ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

حملة أمنية

وجه قطاع الأمن الوطني ضربات موجعة جديدة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، وتمكن من رصد بؤرتين لتلك العناصر بمنطقة العريش بشمال سيناء كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. وأسفرت مداهمات تلك البؤر عن مقتل 16 من العناصر الإرهابية، والعثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وذخائر وعبوات متفجرة، وقامت قوات الأمن بتمشيط المناطق المحيطة للبحث عن أي عناصر هاربة، وتم اتخاذ اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية تفيد بقيام عناصر خليتين إرهابيتين بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. تم تجهيز مأموريات أمنية استهدفت مداهمة البؤرتين في توقيت متزامن وأسفرت المواجهات المسلحة مع العناصر