محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مسلسل زلزال - محمد رمضان - رمضان 2019

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

يبدو أن هذا المشهد سيكون فارقا فى مشواره، بعد أن شهدت الحلقات الماضية من مسلسل «زلزال» بطئا فى الأحداث، ومن الواضح أن رمضان لن يستسلم وسيغير مصيره بيده، وسيعود إلى العياط ليأخذ حقه ممن ظلمه، ويسترد أرض والده، ومن بين التعليقات على هذا المشهد: «موقف يبكي الحجر، لما تكون أفضل من زملائك