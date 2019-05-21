جريمة

طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وتبين إصابة "عبير علي"، 21 عاما، طالبة بكسور بالعمود الفقري. وأفادت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن، والتي جرت بإشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أنه في أثناء سير الطالبة أعلى الكوبري العالي ليلا، وكانت تتحدث في تليفونها
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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النيابة الإدارية

«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
جثة

أم وابنها قتلا الأب ووضعاه في خزان صرف صحي بالمنيا

تخلصت ربة منزل في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع نجلها الطالب الجامعي من زوجها "والد الطالب"، وقتلاه، بعد أن وضعا له قرص المنوم في كوب من الشاي، ثم خنقه، حتى أصبح جثة هامدة، قبل أن يضعاه داخل خزان صرف صحي في المنزل للتخلص من الجثة؛ وذلك بسبب زواجه من أخرى وتشاجره معهما، وبسبب انبعاث رائحة "الجثة" عقب مرور أيام على الجريمة، أُخطرت أجهزة الأمن التي كشفت الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المشتشفى العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
النيابة الإدارية

إحالة موظف متهم في أحداث العدوة للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف في صرافة صفانية، التابعة لمأمورية الضرائب العقارية "مبانٍ" بالعدوة بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة في المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي- المنيا، وذلك فى ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تنفذه النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، واجتثاث مَن يثبت -بحكم بات- تورطه في الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية، من الوظيفة العامة بأسرها.
انهيار-كوبري-بالشرقية

انهيار في كوبرٍ بالشرقية.. ومسئول: وقع جزء بسيط

وقع انهيار جزئي بالكوبري الموجود عند مدخل عزبة «محمد أفندي» بناحية «سماكين الغرب» بدائرة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما تسبب في جلبة كبيرة بين أهالي العزبة؛ كون الكوبري هو المدخل والمخرج الوحيد للقرية، وسط استغاثات ومطالبات بإصلاح الانهيار في أسرع وقت، بينما انتشرت صور عديدة للانهيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أظهرت الصور تآكل الأرضية الخرسانية للكوبري وظهور الأسياخ الحديدية بإحدى المناطق الموجودة على جانبه.
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