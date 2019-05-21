طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

صورة أرشيفية

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وتبين إصابة "عبير علي"، 21 عاما، طالبة بكسور بالعمود الفقري. وأفادت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن، والتي جرت بإشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أنه في أثناء سير الطالبة أعلى الكوبري العالي ليلا، وكانت تتحدث في تليفونها