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«هونجمنج» نظام هواوي الجديد لمواجهة سيطرة جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
هاتف هواوي
هاتف هواوي
«هونجمنج» هو الاسم الكودي للنظام الجديد الذي تطوره شركة هواوي العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية منذ عام 2012، والآن تم الكشف عن الاسم الذي ظل في طي الكتمان لمدة 7 سنوات تقريبًا تحت التطوير، وكأن هواوي تحضر لهذا اليوم الذي أعلنت فيه شركة جوجل عن وقف نظام تشغيلها على هواتف هواوي القادمة، ولكن في ظل فشل تجارب مختلفة لأنظمة تشغيل مثل مايكروسوفت العملاقة، وتايزن الخاص بشركة سامسونج، يبقى السؤال إلى أي مكان يمكن لشركة هواوي الذهاب بنظام تشغيلها الجديد؟ وهل تنجح في نظام تشغيلها كما حققت نجاحا على مدار 10 سنوات في عالم الهواتف الذكية؟
في مارس الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Huawei، ريتشارد يو، أن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، استعدادا لأي مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. واستخدمت هواوي نظام التشغيل “هونجمنج” في هواتفها الذكية بالفعل بصورة مخفية داخل نسختها من أندرويد دون أن يلاحظ أحد، ولا يزال مستبعدا
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بورصة (2)

الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في البر الرئيسى للصين وهونج كونج يوم الاثنين الماضي، مع استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعقاب تكثيف الضغوط الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي. في منتصف النهار، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.6% عند مستويات 2,865.25 نقطة. بينما انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1% تقريبًا. مع تراجع القطاع المالي، انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.3%، كما رصد مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 1.9 %، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.7 %، وهبط مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.8 %.
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«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
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الخاسرون والرابحون من أزمة هواوي مع جوجل

«حرب باردة» هكذا وصفها أندرو وليامسون نائب رئيس شركة هواوى العالمية للتخطيط الاستراتيجى، حينما أجاب على سؤال "التحرير" خلال زيارته الأخيرة لمصر، حول التضييقات التي تواجهها شركته من قبل أمريكا، توصيف الحرب السابق ذكره من أندرو أعتقد أنه خرج من الباردة إلى الطاحنة، وذلك بعد تصعيد الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية -باعتبارها إحدى أضخم الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات-، وكان قرار شركة جوجل بالأمس، حيث قررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.
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