«هونجمنج» نظام هواوي الجديد لمواجهة سيطرة جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

هاتف هواوي

«هونجمنج» هو الاسم الكودي للنظام الجديد الذي تطوره شركة هواوي العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية منذ عام 2012، والآن تم الكشف عن الاسم الذي ظل في طي الكتمان لمدة 7 سنوات تقريبًا تحت التطوير، وكأن هواوي تحضر لهذا اليوم الذي أعلنت فيه شركة جوجل عن وقف نظام تشغيلها على هواتف هواوي القادمة، ولكن في ظل فشل تجارب مختلفة لأنظمة تشغيل مثل مايكروسوفت العملاقة، وتايزن الخاص بشركة سامسونج، يبقى السؤال إلى أي مكان يمكن لشركة هواوي الذهاب بنظام تشغيلها الجديد؟ وهل تنجح في نظام تشغيلها كما حققت نجاحا على مدار 10 سنوات في عالم الهواتف الذكية؟

في مارس الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Huawei، ريتشارد يو، أن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، استعدادا لأي مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. واستخدمت هواوي نظام التشغيل “هونجمنج” في هواتفها الذكية بالفعل بصورة مخفية داخل نسختها من أندرويد دون أن يلاحظ أحد، ولا يزال مستبعدا