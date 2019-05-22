أصحاب الأدوار الثانية يتفوقون على نجوم رمضان 2019

رغم أن أغلب الفنانين يسعون إلى البطولة المطلقة، ويحلمون باليوم الذي تتصدر صورهم الأفيشات؛ إلا أن هناك آخرين أثبتوا أن البطولة يمكن تحقيقها من خلال مشهد واحد في العمل

تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مع مرور النصف الأول من الموسم الدرامى لعام 2019، والذى يشهد تنافس نحو 25 مسلسلا، برز نجم عدد من الفنانين المشاركين فى مسلسلات رمضان، ليس هذا فقط بل طغت موهبتهم ونضجهم الفنى على أبطال الأعمال وخطفوا الأضواء من أبطال المسلسلات، وهذا ما يؤكد أن البطولة ليست فى النجم الذى يتصدر اسمه وصورته تتر العمل، ولكن البطولة الحقيقية فى الدور الذى يفرض نفسه على الجميع، فتصل ذروة النجاح إلى المنتهى عندما يصدقه الجمهور ويتعاطف معه ويشيد به النقاد والمخرجون المنافسون بأعمال أخرى.

إنجي المقدم في دور «صفية» وتأتي على رأس القائمة الفنانة إنجي المقدم، التي تلعب دور «صفية» بمسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، والتى وصلت فى هذا الدور إلى مرحلة النضج الفني، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، تجيد تقديم كل الأدوار، فمن «صوفية» الفتاة الإيطالية

إنجي المقدم في دور «صفية»

وتأتي على رأس القائمة الفنانة إنجي المقدم، التي تلعب دور «صفية» بمسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، والتى وصلت فى هذا الدور إلى مرحلة النضج الفني، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، تجيد تقديم كل الأدوار، فمن «صوفية» الفتاة الإيطالية بمسلسل «ليالي أوجيني» الذي عرض رمضان الماضى، إلى «صفية» الفتاة المكسورة؛ بسبب فقرها ومعاناتها مع والدتها المريضة وأشقائها، والتى نجحت فى لعب دور الفتاة المطيعة على أكمل وجه، ومن ثم شهد دورها تحولا كبيرا بعد أن قررت الانتقام من أخيها الأقرب إلى قلبها «عيسى» أو أحمد السقا، الذى كان له يد فى حرمانها من حبها الوحيد.

ونالت إنجى إشادات واسعة من قبل النقاد، حيث قال عنها الناقد محمود عبدالشكور، إنها من أبرز نجمات دراما رمضان 2019، وإنها تلعب شخصية مركبة وصعبة ولكنها أجادت لعبها وإقناع المشاهدين بالتحول الكبير الذى حدث فى شخصياتها من فتاة مطيعة إلى امرأة ثائرة عنيفة.

ماجد المصري في دور «خليل»

بينما نجح الفنان ماجد المصري فى حصد الكثير من كراهية الجمهور بدور «خليل السواح» بمسلسل «زلزال» بطولة محمد رمضان، الرجل صاحب النفوذ، الذى يرى أنه يعيش فى برج عال وجميع من حوله خلقوا لخدمته، ويعد سر نجاح ماجد فى هذا الدور هو تقديمه الشر المطلق، ولكن من منظور مختلف بعيدا عن الشر المعتاد الذى شاهدناه من قبل فى الأفلام والذى كان يتخفى خلف الصوت العالى والقوة، لنجد أنه يلعب دور «خليل» بكثير من العقلانية والمنطق، فلن تجده ينفعل كثيرا وكل رد فعل محسوب، ليجد المشاهد يكرهه لأنه ظالم ويعلم أنه ظالم ويستمتع بهذا الظلم.

فتحي عبدالوهاب في دور «حمزة»

وربما ليس جديدا على الفنان فتحي عبدالوهاب، أن يتألق فى عملين فى آن واحد فقد فعلها العام الماضى فى «عوالم خفية» و«أبو عمر المصرى» وفى رمضان الحالى يتألق من خلال شخصيتين: الأولى شخصية «حمزة» تاجر المخدرات فى مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، والثانية «حازم» الضابط بمسلسل «لآخر نفس» بطولة ياسمين عبدالعزيز، ولفت فتحى الأنظار إليه فى دور تاجر المخدرات أكثر من الضابط، ربما لأنه يلعبه لأول مرة فى الدراما، ورغم ذلك أجاد الدور وصدقه الجمهور وأشاد به النقاد، خاصة أنه يثبت فى كل عام أنه نضج فنيا وأدوار بطولة مطلقة.

حنان مطاوع في دور «عايدة»

وفى مسلسل «لمس أكتاف» أيضا برزت الفنانة حنان مطاوع، حيث حقق دور «عيادة الحناوى» تجارة موبيليا التى تدعم زوجها تاجر المخدرات يجسده الفنان فتحى عبدالوهاب، نجاحا كبيرا رغم عدم مرور سوى أسبوعين فقط من الموسم، وتجسد حنان "شخصية معلمة" بنت بلد شخصية مركبة للغاية تجمع بين الشر والخير، رغم أنها سيدة جبارة ويخشاها الجميع إلا أنها أيضا حنونة وعطوفة، وأشاد المشاهدون بدورها وتساءل الكثيرون عن عدم إعطاء الفرصة لها لتكون بطلة مسلسل بمفردها.

سوسن بدر في دور «نيرة»

سبق أن لعبت الفنانة سوسن بدر أدوار الأم فى كثير من الأعمال ربما آخرها فى «أهو ده اللى صار» و«أبو العروسة» واللذان عرضا قبل الموسم الرمضانى، وكانتا شخصيتين مختلفتين، إحداهما أم مصرية أصيلة والأخرى أم ولكنها تحافظ على مكانتها الاجتماعية، وهنا فى مسلسل «زى الشمس» هى أم لا تعترف بموت ابنتها، ولا تتعامل مع الأمر كأنه حقيقة وترفض الانكسار وتعيش على أمل أن ابنتها لم تمت، وتفوقت الفنانة هنا على نفسها من خلال انفعالاتها المحكمة ونظراتها التى لا تحتاج إلى كلماتها لتصفها، نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد عن هذا الدور.

كما يشهد الموسم الرمضانى أيضا عددا من الوجوه الصاعدة التى نجحت فى أن تلفت الأنظار إليها، بعضهم شارك من قبل فى أعمال ولكن رمضان 2019 يستخرج لهم شهادة ميلاد جديدة فى عالم الفن.

هنادي مهنا في دور «أمل»

وتشارك الممثلة الواعدة هنادي مهنا فى ثلاثة مسلسلات، وخطفت الأنظار إلى موهبتها خاصة فى مسلسل «زلزال» التى تجسد خلاله دور حبيبة محمد رمضان، والتى تحبه رغم فقره وتقف أمام والدها «خليل السواح» يجسده الفنان ماجد المصرى، من أجل عيون حبيبها وتنسى أصلها وفصلها، كما أنها الصديقة الوفية للفنانة ياسمين صبرى فى مسلسل «حكايتى» والتى تقف إلى جوارها بعد هروبها من أهلها، وفى مسلسل «بركة» تجسد شخصية (سارة) حبيبة الفنان عمرو سعد.

علي الطيب في دور «عبدالرحمن»

رغم أن الممثل على الطيب سبق أن شارك فى عدد لا بأس به من المسلسلات، فإن الجمهور لم يعرفه سوى من خلال مسلسل «أهو ده اللى صار» بطولة روبى، الذى عرض قبل رمضان، فى دور (وديع بساطى) الفنان الفهلوى الذى لا يبحث سوى عن المال والسلطة، وتفاجأ الجمهور به فى دور (عبدالرحمن) الضابط المبتدئ فى مسلسل «قابيل» شخصية مختلفة تماما عليه، ورغم أنه نجح فى اللون الكوميدى، فإنه أقنع المشاهدين بشخصيته الجادة.

كريم عفيفي في دور «حمزة»

ويظهر الفنان كريم عفيفى، أحد أبطال مسرح مصر، بشكل مختلف خلال أحداث مسلسل «ولد الغلابة» حيث يلعب دور (حمزة) شقيق أحمد السقا، ضمن الأحداث ويلعب كريم شخصية مختلفة تماما عما قدم، تجمع بين الغباء والذكاء معا، ونجحت الشخصية فى أن تلفت أنظار النقاد الذين أشادوا بدوره وموهبته.

ريم سامي في دور «قمر»

وتنضم إليهم أيضا شقيقة المخرج محمد رسامي (ريم) والتى تشارك فى مسلسل «ولد الغلابة» وتلعب دور (قمر) شقيقة أحمد السقا الصغرى، التى تقع فى حب تاجر المخدرات (ضاحى) أو محمد ممدوح، والتى قتلت على يد شقيقها (حمزة)، ورغم أن هذا المسلسل هو ثانى عمل لها بعد «للحب فرصة أخيرة»، فإنها أثبتت أنها موهبة حقيقية ووجودها فى العمل لموهبتها وليس لأنها شقيقة مخرج العمل.