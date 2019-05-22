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أصحاب الأدوار الثانية يتفوقون على نجوم رمضان 2019

رغم أن أغلب الفنانين يسعون إلى البطولة المطلقة، ويحلمون باليوم الذي تتصدر صورهم الأفيشات؛ إلا أن هناك آخرين أثبتوا أن البطولة يمكن تحقيقها من خلال مشهد واحد في العمل
تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
حنان مطاوع وفتحى عبد الوهاب - مسلسل لمس أكتاف
حنان مطاوع وفتحى عبد الوهاب - مسلسل لمس أكتاف
مع مرور النصف الأول من الموسم الدرامى لعام 2019، والذى يشهد تنافس نحو 25 مسلسلا، برز نجم عدد من الفنانين المشاركين فى مسلسلات رمضان، ليس هذا فقط بل طغت موهبتهم ونضجهم الفنى على أبطال الأعمال وخطفوا الأضواء من أبطال المسلسلات، وهذا ما يؤكد أن البطولة ليست فى النجم الذى يتصدر اسمه وصورته تتر العمل، ولكن البطولة الحقيقية فى الدور الذى يفرض نفسه على الجميع، فتصل ذروة النجاح إلى المنتهى عندما يصدقه الجمهور ويتعاطف معه ويشيد به النقاد والمخرجون المنافسون بأعمال أخرى.
إنجي المقدم في دور «صفية» وتأتي على رأس القائمة الفنانة إنجي المقدم، التي تلعب دور «صفية» بمسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، والتى وصلت فى هذا الدور إلى مرحلة النضج الفني، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، تجيد تقديم كل الأدوار، فمن «صوفية» الفتاة الإيطالية
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
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تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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