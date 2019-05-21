انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

تشهد الآن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سلسلة من المناقشات والمداولات لبحث كيفية تعامل الجانبين مع التصعيد الحالي في منطقة الخليج العربي.

تحرير:محمود نبيل ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.

شبكة "إن بي آر" الإذاعية الأمريكية، أكدت أن هناك تحركات داخلية بشكل واضح في كل من الولايات المتحدة وإيران، حيث أخبر الرئيس الإيراني مجموعة من رجال الدين أنه يسعى للحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة في الحرب للتعامل بشكل أفضل مع "الحرب الاقتصادية"، والتي نتجت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه

شبكة "إن بي آر" الإذاعية الأمريكية، أكدت أن هناك تحركات داخلية بشكل واضح في كل من الولايات المتحدة وإيران، حيث أخبر الرئيس الإيراني مجموعة من رجال الدين أنه يسعى للحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة في الحرب للتعامل بشكل أفضل مع "الحرب الاقتصادية"، والتي نتجت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو من العام الماضي.

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روحاني حاول الاستشهاد بحرب الثمانينيات مع العراق، وبالتحديد عندما تمكن مجلس الحرب من تجاوز الفروع الأخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد والحرب، وهو الذي يسعى لتنفيذه في الوقت الحالي، لا سيما مع التصعيد العسكري الأخير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روحاني إن إيران تواجه مشاكل غير مسبوقة في "البنوك وبيع النفط"، لكن البلاد "لا تزال على أنه يجب مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".

وفي الوقت نفسه، اتجه كبار مسؤولي الأمن القومي إلى الكابيتول هيل لمناقشة تصاعد الأسئلة حول حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارم وانتقاده لإيران، حيث يتشكك الديمقراطيون في إمكانية حصولهم على دعم بعض الأعضاء الجمهوريين كما جرت بعض الملفات في الأشهر القليلة الماضية.

وحسب ما قالته الشبكة الأمريكية، فإن الجلسات ستكون مغلقة وغير عادية وربما استقطابية، بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة في الخليج العربي، والتي أثارت إنذارات بشأن مواجهة عسكرية محتملة مع إيران.

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ويحذر المشرعون إدارة ترامب من أنها لا تستطيع أن تدخل البلاد في حرب دون موافقة الكونجرس، وتُظهِر الإحاطات الإعلامية المتتالية الحذر بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بشأن التحولات المفاجئة لسياسة البيت الأبيض في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية ساوث كارولينا، إن تهديدات إيران حقيقية، وحث جراهام ترامب على "الوقوف بحزم" ضد تهديدات إيران، والتفكير في أسلوب التعامل الحالي مع التهديدات القادمة من الشرق الأوسط.

وأضاف جراهام: "من الواضح أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، هاجمت إيران خطوط الأنابيب وسفن الدول الأخرى، وما يثير تهديدات ضد المصالح الأمريكية في العراق"، مؤكدًا أنه "إذا تم تنشيط التهديدات الإيرانية ضد الأفراد والمصالح الأمريكية، فيجب علينا تقديم رد عسكري ساحق".

وعلى العكس، قال النائب الديموقراطي روبن جاليجو من ولاية أريزونا، وهو من قدامى الجنرالات في حرب العراق، عبر تغريدة على موقع تويتر: "جراهام يستفيد من الإحاطة الاستخباراتية التي تم تقديمها للكونجرس، في تفسير وإقرار ما يريد من قرارات".

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ووضح من خلال آراء بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي، أن ملف التهديدات الإيرانية، سيكون كغيره من المواضيع، مثار جذب واستقطاب بين الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، وهو النهج السائد منذ عدة أشهر داخل أروقة الكابيتول هيل.