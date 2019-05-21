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انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

تشهد الآن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سلسلة من المناقشات والمداولات لبحث كيفية تعامل الجانبين مع التصعيد الحالي في منطقة الخليج العربي.
تحرير:محمود نبيل ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
ترامب
ترامب
على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.
شبكة "إن بي آر" الإذاعية الأمريكية، أكدت أن هناك تحركات داخلية بشكل واضح في كل من الولايات المتحدة وإيران، حيث أخبر الرئيس الإيراني مجموعة من رجال الدين أنه يسعى للحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة في الحرب للتعامل بشكل أفضل مع "الحرب الاقتصادية"، والتي نتجت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه
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باربرا باريت

ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
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البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
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«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
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صحف عربية: نووي إيران ينهار والسودان ينتظر الحسم

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في اليمن وعملية تسليم الحديدة، كما تناولت الاستعداد الأمريكي لمواجهة إيران وعملية الحشد التي تقوم بها واشنطن، وأبرزت الصحف أيضا آخر تطورات المفاوضات في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، فقد كشفت صحيفة "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي شرعت، أمس السبت، في الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، إلا أنها رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة. وأوضح المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي أن الميليشيات سلمت ميناءي الصليف ورأس عيسى لمقاتليها الذين يرتدون زي خفر السواحل.
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الاقتصاد دليل.. سياسة ترامب تجاه إيران تؤتي ثمارها

منذ الوهلة الأولى لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني منذ عام كامل، واجه العديد من الانتقادات السياسية التي تشير إلى أن هدم الاتفاق سيكون بمثابة دافع لإيران من أجل مواصلة أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط. وفي أعقاب استعادة العقوبات الأمريكية القاسية بصورتها الكاملة على القطاعات الاقتصادية الحيوية لإيران ونظام الملالي الحاكم، زعمت الانتقادات نفسها أن سياسة ترامب بدت لا تعمل بالشكل الأمثل، مرجحين أن يتم استبدال قرار العودة مجددًا للاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015 بها.
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التوقعات السلبية تحيط بمستقبل إيران الاقتصادي

لم يعد انهيار الاقتصاد الإيراني مجرد نتيجة افتراضية ينتظرها العالم في أعقاب بدء العقوبات القاسية التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران، بعد الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى العالمية في 2015. العقوبات النفطية، والتي كان لها تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لإيران على مدى الأشهر القليلة الماضية، قد تكون سببًا في مزيد من الآلام لطهران خلال الفترة المقبلة، لا سيما في أعقاب إنهاء الإعفاءات التي منحتها واشنطن لعدد من الدول اعتبارًا من 2 مايو.
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