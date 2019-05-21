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Game of Thrones يحقق رقمًا قياسيًا في التعرض للقرصنة

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل Game of Thrones
مسلسل Game of Thrones
على مدار سنوات عرضه، نجح مسلسل Game of Thrones في أن يحظى بلقب الأعلى مشاهدة في التاريخ، ما يعني أنه الأكثر تعرضًا للقرصنة عالميًا، إذ حققت الحلقة الأخيرة التي أذاعتها شبكة HBO المنتجة للمسلسل، صباح الاثنين الماضي، أكثر من 19 مليون مشاهدة في أمريكا وحدها، أما النسخ المقرصنة فقد وصل عددها لملايين المشاهدات. ووصل عدد تحميلات الحلقة عن طريق مواقع مقرصنة مثل "تورنت" إلى 200 ألف في الساعة الواحدة، ورغم أن الرقم مهول إلا أنه لا يقترب من الرقم القياسي الذي حققه المسلسل عام 2015، بأكثر من ربع مليون تحميل مقرصن، حسب موقع TorrentFreak الأمريكي.
أرقام المسلسل القياسية لا تتوقف عند التحميلات المقرصنة وحسب، وإنما تمتد للتسريبات أيضًا، إذ تم تسريب 4 حلقات دفعة واحدة عام 2015 قبل عرض المسلسل، ثم تكررت التجربة عام 2017 بتسريب أول حلقة من المسلسل بشعار Star India، وهو ما سهل من عملية ضبط القراصنة الذين بلغ عددهم 4. هذا العام أيضًا استمرت سلسلة القرصنة،
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حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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