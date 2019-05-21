Game of Thrones يحقق رقمًا قياسيًا في التعرض للقرصنة

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل Game of Thrones

على مدار سنوات عرضه، نجح مسلسل Game of Thrones في أن يحظى بلقب الأعلى مشاهدة في التاريخ، ما يعني أنه الأكثر تعرضًا للقرصنة عالميًا، إذ حققت الحلقة الأخيرة التي أذاعتها شبكة HBO المنتجة للمسلسل، صباح الاثنين الماضي، أكثر من 19 مليون مشاهدة في أمريكا وحدها، أما النسخ المقرصنة فقد وصل عددها لملايين المشاهدات. ووصل عدد تحميلات الحلقة عن طريق مواقع مقرصنة مثل "تورنت" إلى 200 ألف في الساعة الواحدة، ورغم أن الرقم مهول إلا أنه لا يقترب من الرقم القياسي الذي حققه المسلسل عام 2015، بأكثر من ربع مليون تحميل مقرصن، حسب موقع TorrentFreak الأمريكي.

أرقام المسلسل القياسية لا تتوقف عند التحميلات المقرصنة وحسب، وإنما تمتد للتسريبات أيضًا، إذ تم تسريب 4 حلقات دفعة واحدة عام 2015 قبل عرض المسلسل، ثم تكررت التجربة عام 2017 بتسريب أول حلقة من المسلسل بشعار Star India، وهو ما سهل من عملية ضبط القراصنة الذين بلغ عددهم 4. هذا العام أيضًا استمرت سلسلة القرصنة،