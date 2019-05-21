«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

محكمة -أرشيفية-

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.

وأوضحت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لـ"حسن .م" 15 سنة، توفى نتيجة إصابته بجرح ذبحى فى الرقبة، وعار تماما. وكشفت التحريات من طريقة العثور على الجثة، والإصابات التى لحقت بها أن المجنى عليه قاوم سارقيه، ما دفعهم للتخلص منه بطريقة بشعة حيث عُثر عليه ممزق الجثة، خاصة فى الجزء العلوي والوجه والرقبة. وفي