جريمة

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
محكمة -أرشيفية-
محكمة -أرشيفية-
أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
وأوضحت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لـ"حسن .م" 15 سنة، توفى نتيجة إصابته بجرح ذبحى فى الرقبة، وعار تماما. وكشفت التحريات من طريقة العثور على الجثة، والإصابات التى لحقت بها أن المجنى عليه قاوم سارقيه، ما دفعهم للتخلص منه بطريقة بشعة حيث عُثر عليه ممزق الجثة، خاصة فى الجزء العلوي والوجه والرقبة. وفي
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
سرقة-الموبايل-المحمول

طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
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10 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة خزينة محل

عندما يقترن الغباء بالحظ السيئ والإجرام معًا، يكون المصير مأساويا للغاية، وهذا ما تعرض له لصان حاولا سرقة محل تجاري على طريقة أحمد مظهر وعادل إمام، فى فيلم «لصوص ولكن ظرفاء»، إذ قررا سرقة محل تجاري، من خلال نقب الحائط، واستأجرا بدروما مجاورا للجدار الخلفي للخزنة، وبعد مغادرة العمال المحل بدأ اللصان عملهما بنقب الحائط، لكنهما فشلا فى فتح الخزينة، فاتصلا بحداد وأخبراه بمخططهما، فأبلغ الأخير الشرطة، وبإحالة المتهمين للمحاكمة قضت بحبسهما 10 سنوات رغم عدم فلاحهما فى السرقة.
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المشدد 7 سنوات لعاطل في اتهامه بالسرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه، في أثناء محاولته سرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجنى عليه فى الكشك ملكه بدعوى شراء بعض الأشياء منه، وفي أثناء انشغال الضحية فاجأه المتهم بإشهار سلاح أبيض، واعتدى عليه مسددا له طعنة أصابته فى ذراعه اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالرأس إثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفر هاربا فور استيلائه على المسروقات.
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تأييد السجن المشدد 7 سنوات لقتلة الطفل يوسف بأكتوبر

أيدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، السجن المشدد 7 سنوات، ضد كل من "طاهر.أ" و"خالد.ع" المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"طفل الحصري"، يُشار إلى عدم حضور المتهمين للجلسة، وتم تأييد الحكم غيابيا، كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين بينهم هاربان اثنان بقتل الطفل يوسف سامح العربى في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات.
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ملك الرعب.. لحظة سقوط وقتل «خط الحسينات» بقنا

قُتل مسجل خطر شديد الخطورة وآخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، وتبين أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه فى 24 قضية "قتل، شروع فى قتل، خطف، مقاومة سلطات، سلاح، مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" مُقيم بقرية الحسينات دائرة مركز أبو تشت. كما سبق قيامه بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بقرية الحسينات محل سكنه بدائرة مركز أبو تشت بغرض استعراض القوة.. وقيامه فى وقت لاحق بالتشاجر مع آخر نتج عنه إصابة ربتى منزل ومزارع بأعيرة نارية حال تدخلهما لفض المشاجرة.
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