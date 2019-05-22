إرهاب

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

التنظيم الإرهابي يحاول إدخال الدولتين ضمن أجندته عن طريق اختطاف احتجاجات الشعوب.. والمستقبل السياسي لكليهما عامل الحسم الرئيسي في تقرير مستقبله
تحرير:عمرو عفيفي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
داعش
داعش
جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
العيش على أنقاض الأنظمة العربية نشأ تنظيم داعش على أنقاض نظام صدام حسين، مستفيدا من الفراغ الذي خلفه سقوط الجهاز الأمني والاستخباراتي، ليبدأ في السيطرة على العديد من المناطق الميدانية، ويوزع أفراده داخل المدن التي غادرها رجال الأمن. ولا يُعد ذلك استثناءا، فهي استراتيجية التنظيم الذي يحاول التسلل للدول
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تنظيم القاعدة

«بعث القاعدة».. التنظيم يستعيد قوته بـ24 فرعًا

خفت نجم تنظيم القاعدة في السنوات الماضية، في ظل سطُوع ضوء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبرغم اختفائه عن الأنظار، فإنه كان يستعيد قواه من جديد ويحكم قبضته للضربات الإرهابية القادمة، تحت قيادة أيمن الظواهري وحمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن مؤسس النتظيم، الذي أسقطت عنه السعودية الجنسية، ورصدت أمريكا مليون دولار للإدلاء عن أيّ معلومات للقبض عليه في مارس الماضي. وفي الوقت الذي انشغل العالم به بتنظيم داعش كان تنظيم القاعدة يعيد بناء نفسه في هدوء تام ويسعى لحماية كبار قياداته، ويعزز قوته وانتشاره في سوريا.
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حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
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اللوفر وباردو.. متاحف في مرمى نيران الإرهاب

تحولت المتاحف في السنوات الأخيرة، إلى أهداف للتنظيمات الإرهابية التي تُحرض أعضاءها على استهدافها بشكل مُباشر أو اتخاذها طريقة غير مُباشرة لتنفيذ عمليات تجاه السياح الزائرين لهذه المقاصد الأثرية، أو حافلاتهم التي تتمركز أمامها. كان آخر هذه الحوادث، ما شهدته الجيزة، اليوم، من وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات، بواسطة عبوة ناسفة، أدت إلى وقوع عدد من المصابين، قدرتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، بأنها "خدوش" نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
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لماذا تم استهداف أتوبيس «انفجار الهرم»؟

منذ نحو 15 عاما تتعرض مصر لصدمات في المجال السياحي تؤثر سلبا على اقتصادها، وتشهد منحنى من الهبوط غير المسبوق في هذا المجال، وربما ساهم الإرهاب الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011 في خسائر القطاع السياحي، بيد أن الوضع اختلف بشكل كبير خلال العام الماضي، وحدثت طفرة سياحية أزعجت المتضررين من انتعاش الاقتصاد المصري، ليبدأوا تحريك أذرعهم الإرهابية لإفشال السياحة مجددا، وهو ما شهدته البلاد اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة بجانب أتوبيس سياحي في منطقة الهرم.
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