هؤلاء الأقرب للطرد من جنة أجيري في كأس الأمم 2019

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

خافيير أجيري

صدمة كبيرة وجهها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للعديد من النجوم، بعد استبعادهم من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي). ويعد الثنائي أحمد أبو الفتوح، ومحمد أبو جبل، لاعبا نادي سموحة، هما الأقرب للاستبعاد من قائمة الفراعنة النهائية، التي سيتخوض غمار البطولة، علمًا بأن القائمة النهائية

أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي).



ويعد الثنائي أحمد أبو الفتوح، ومحمد أبو جبل، لاعبا نادي سموحة، هما الأقرب للاستبعاد من قائمة الفراعنة النهائية، التي سيتخوض غمار البطولة، علمًا بأن القائمة النهائية سترسل إلى الاتحاد الأفريقي، يوم 11 يونيو المقبل، وستضم 23 لاعبًا.



وسيتم استبعاد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر، نظرًا لتواجد الثنائي أيمن أشرف لاعب الأهلي، وعمر جابر لاعب بيراميدز، حيث إنهما يجيدان اللعب في مركز الظهير الأيسر، في المقابل سيتم استبعاد أبو جبل، خصوصًا وأنه الحارس الأقل في المستوى، مقارنة بالثلاثي، محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك.

