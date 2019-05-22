4 نصائح للتغلب على العطش في الموجة الحارة

تجنب الأطعمة الحارة لأنها تمتص كمية كبيرة من المياه التي نتناولها، وذلك يعني أنها ستجعل جسمك جافا غير رطب على الإطلاق مما يزيد من حدة الشعور بالعطش

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

التغلب على العطش

يأتي الصيف ومعه ترتفع درجات الحرارة، إضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة، وتشهد هذه الأيام أقسى موجة حر على مدار السنة، ومن المؤكد أن يتزايد لديك الشعور بالعطش خاصة أننا في شهر رمضان، مع التعرق الذي يؤدي إلى فقد كثير من السوائل التي يحتاجها الجسم، ولتجنب الموجة الحارة وخاصة في الساعات الأولى من النهار عليك بالاستعداد الجيد من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، وتجنب السير في الأماكن التي ترتكز بها الشمس بشكل كبير، وذلك تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.

ينتج العطش نتيجة قلة الرطوبة في الجسم، ولأنك أيضًا لا تشرب المياه إلا إذا شعرت بالعطش، فعليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، بأن تشرب مياها بكميات كبيرة حتى ولو لم تشعر بالعطش.. وما يلي بعض من النصائح يقدمها "thedailycrisp"، ستساعدك على تخطي موجات الصيف الحارة بسلام، ولأننا في شهر رمضان حاول أن تنفذ