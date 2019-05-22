4 نصائح للتغلب على العطش في الموجة الحارة

تجنب الأطعمة الحارة لأنها تمتص كمية كبيرة من المياه التي نتناولها، وذلك يعني أنها ستجعل جسمك جافا غير رطب على الإطلاق مما يزيد من حدة الشعور بالعطش
يأتي الصيف ومعه ترتفع درجات الحرارة، إضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة، وتشهد هذه الأيام أقسى موجة حر على مدار السنة، ومن المؤكد أن يتزايد لديك الشعور بالعطش خاصة أننا في شهر رمضان، مع التعرق الذي يؤدي إلى فقد كثير من السوائل التي يحتاجها الجسم، ولتجنب الموجة الحارة وخاصة في الساعات الأولى من النهار عليك بالاستعداد الجيد من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، وتجنب السير في الأماكن التي ترتكز بها الشمس بشكل كبير، وذلك تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.
ينتج العطش نتيجة قلة الرطوبة في الجسم، ولأنك أيضًا لا تشرب المياه إلا إذا شعرت بالعطش، فعليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، بأن تشرب مياها بكميات كبيرة حتى ولو لم تشعر بالعطش.. وما يلي بعض من النصائح يقدمها "thedailycrisp"، ستساعدك على تخطي موجات الصيف الحارة بسلام، ولأننا في شهر رمضان حاول أن تنفذ
ينتج العطش نتيجة قلة الرطوبة في الجسم، ولأنك أيضًا لا تشرب المياه إلا إذا شعرت بالعطش، فعليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، بأن تشرب مياها بكميات كبيرة حتى ولو لم تشعر بالعطش.. وما يلي بعض من النصائح يقدمها "thedailycrisp"، ستساعدك على تخطي موجات الصيف الحارة بسلام، ولأننا في شهر رمضان حاول أن تنفذ هذه النصائح قدر الإمكان بعد الانتهاء من وجبة الإفطار.
1- تناول أطعمة غنية بالمياه
للتخلص من العطش والتخفيف من حدته، عليك بتناول الزبادي مرة واحدة على الأقل في اليوم، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 85%، وستشعرك بالامتلاء والترطيب لمدة طويلة من اليوم، ويمكنك تناولها أيضًا على السحور حتى تتحمل درجات الحرارة في اليوم التالي.
الخضراوات والفواكه ضرورية جدا لمواجهة العطش، فلا تتناولها فقط على السحور، ولكن يجب أن تتناولها في كل وقت وخاصة عند الإفطار.
وعلى سبيل المثال يمكنك تناول الكرفس والفجل والقرنبيط والجزر والطماطم، فجميعها من الأطعمة المهمة التي تعطي جسمك ترطيبا كاملا طوال اليوم، نظرا لأنها غنية بكميات كبيرة من المياه.
وإذا تحدثنا عن الخيار ستجد أنه يحتوي على المياه بنسبة تصل إلى 96%، ويعد واحدا من أفضل الخضراوات التي تساعدك على التخلص من الشعور بالعطش في الموجات الحارة.
البطيخ أيضًا يحتل مكانة كبيرة، فهو في الأساس يتكون من الماء، ولا نستطيع أن ننسى الشاي الأخضر فهو يساعد بشكل كبير في الترطيب بجانب فوائده الأخرى، نظرا لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على الحماية من الجذور الحرة.
2- تجنب المشروبات الغازية
تحتوي هذه المشروبات على كمية كبيرة من الكربون، وبالتالي تتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي متمثلة في انتفاخ وغازات، وبالتالي لا تستطيع تناول السوائل المهمة لجسمك، لذا توقف عن تناولها على الفور.
3- تجنب بعض الأطعمة
كثير من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على كميات كبيرة من الملح ولا نعرف عنها شيئًا، لذا تجنب تمامًا الأطعمة التي تحتوي على كميات من الملح مثل اللحوم المصنعة المتمثلة في البسطرمة على سبيل المثال، إضافة إلى الجبنة والمخللات، لذا يجب تناول اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان التي لا تحتوي على أملاح.
تجنب أيضا الأطعمة الحارة لأنها تمتص كمية كبيرة من المياه التي نتناولها، وذلك يعني أنها ستجعل جسمك جافا غير رطب على الإطلاق، مما يزيد من حدة الشعور بالعطش وعدم القدرة على بذل أي مجهود، وستجد نفسك تتناول كمية كبيرة من المياه ولن تشعر بالاكتفاء على الإطلاق.
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4-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس
حاول قدر الإمكان المكوث في الظل، مع ارتداء الملابس الخفيفة المصنوعة من القطن حتى تجعلك تشعر بالراحة وتقلل من التعرق في درجات الحرارة المرتفعة، وقبل النزول إلى العمل عليك الاستحمام بماء بارد، وذلك سيجعلك تشعر بالانتعاش.
وإذا كنت في عملك عليك بغلق النوافذ حتى لا تزداد درجة حرارة الغرفة، وبعد الرجوع إلى المنزل عليك بالاستحمام مرة أخرى للتخلص من التعب والإرهاق بالكامل.
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