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4 نصائح للتغلب على العطش في الموجة الحارة

تجنب الأطعمة الحارة لأنها تمتص كمية كبيرة من المياه التي نتناولها، وذلك يعني أنها ستجعل جسمك جافا غير رطب على الإطلاق مما يزيد من حدة الشعور بالعطش
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
التغلب على العطش
التغلب على العطش
يأتي الصيف ومعه ترتفع درجات الحرارة، إضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة، وتشهد هذه الأيام أقسى موجة حر على مدار السنة، ومن المؤكد أن يتزايد لديك الشعور بالعطش خاصة أننا في شهر رمضان، مع التعرق الذي يؤدي إلى فقد كثير من السوائل التي يحتاجها الجسم، ولتجنب الموجة الحارة وخاصة في الساعات الأولى من النهار عليك بالاستعداد الجيد من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، وتجنب السير في الأماكن التي ترتكز بها الشمس بشكل كبير، وذلك تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.
ينتج العطش نتيجة قلة الرطوبة في الجسم، ولأنك أيضًا لا تشرب المياه إلا إذا شعرت بالعطش، فعليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، بأن تشرب مياها بكميات كبيرة حتى ولو لم تشعر بالعطش.. وما يلي بعض من النصائح يقدمها "thedailycrisp"، ستساعدك على تخطي موجات الصيف الحارة بسلام، ولأننا في شهر رمضان حاول أن تنفذ
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العسل كعلاج

7 فوائد لتناول العسل مع الثوم في رمضان

يعتبر الثوم أحد أقدم النباتات التي عرفتها البشرية على مر العصور، واستخدمتها الحضارات المختلفة كالعرب والهنود والصينيين كنبات طبي، ويتميز الثوم برائحته النفاذة المزعجة. يعد الثوم أحد المكونات الطبيعية الأكثر شيوعًا في معظم أنواع المأكولات حول العالم، مع ذلك، وبسبب وجوده بكثرة في المطبخ المصري، تعددت استخدامات الثوم في مناح عدة، منها علاج مجموعة متنوعة من الأمراض. خلصت دراسة بالمعهد الوطني الأمريكي، إلى أن الثوم هو أعلى المواد الغذائية احتواءً على المواد المحاربة للسرطان، كما وجدت بعض الدراسات تأثيرات مقاومة للسرطان في العسل.
عصائر-رمضان (2)

احذر تناول الكثير من العصائر على الإفطار في رمضان

مع حلول شهر رمضان تشكل عصائر الفاكهة سيدة مائدة الإفطار، فتحتل المرتبة الأولى من بين مشروباتنا، بعد امتناع الصائم عن السوائل والأطعمة طوال اليوم، يبدأ مباشرة عند الإفطار بشرب العصائر المحلاة بكميات هائلة من السكر. أشارت الأبحاث حسب صحيفة الديلي ميل البريطانية إلى أن تناول عصائر الفاكهة بكثرة، ضار على الصحة العامة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة مثل شرب الكولا أو عصير الليمون. وجدت دراسة جديدة زيادة خطر الوفاة مبكرًا بسبب تناول الكثير من المشروبات السكرية.
الاسبرين

خدعوك فقالوا.. الأسبرين يعالج النوبات القلبية

لنفترض أنك واحد ضمن ملايين يتناولون جرعات منخفضة من الأسبرين باستمرار، للحماية المزعومة من النوبات والأمراض القلبية، فعليك أن تتوقف عن هذه العادة. أشارت مراجعة جديدة حسب موقع "webmd" إلى أن خطر حدوث نزيف دماغي يفوق أي فائدة يمكن أن يجلبها الأسبرين يوميًا. قال الباحثون إن النتائج تدعم التغيير الذي حدث مؤخرًا في الإرشادات الخاصة بـ«الأسبرين» بجرعة منخفضة: يجب الآن أن يتم منع الأسبرين عن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لا بد من منعه أيضًا عن الأصحاء بالمثل.
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