كريم محمود عبدالعزيز يغني «بتحلو أكتر» في «شقة فيصل»
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
كريم محمود عبد العزيز - مسلسل شقة فيصل
يعد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أحد مفاجآت الموسم الرمضاني لعام 2019، والذى يشارك فى بطولة مسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، ويلعب دور شاب بلطجي وحرامي، كما يعرض له مسلسله «شقة فيصل» الذي خرج للنور أخيرا، بعد تأجيل ثلاث سنوات لأسباب إنتاجية وتسويقية، ويلعب خلال المسلسل دور (ميزو) شاب بسيط يحلم بأن يكون مغنيا شعبيا، وعلى مدار الحلقات الماضية غنى أغنيتين الأولى: «صيتي سمع» والتى تفاجأ المشاهدون حينما تأكدوا أنه صوته وليس صوت مغنٍ أخر، بحلقة الأمس غنى «بتحلو أكتر وأكتر».
وقام «كريم» بمشاركة جمهوره بفيديو له أثناء تسجيل الأغنية، وبلغت نسبة مشاهدة الفيديو 40 ألف على حسابه الخاص بموقع «انستجرام»، وتفاعل المتابعون مع الأغنية وأشادوا بصوته وأدائه التمثيلي، وطالبوا بأن يسجل ألبوم غنائيا خاصة أن صوته حلو، وبه إحساس، ومن بين التعليقات: «هو بجد
وقام «كريم» بمشاركة جمهوره بفيديو له أثناء تسجيل الأغنية، وبلغت نسبة مشاهدة الفيديو 40 ألف على حسابه الخاص بموقع «انستجرام»، وتفاعل المتابعون مع الأغنية وأشادوا بصوته وأدائه التمثيلي، وطالبوا بأن يسجل ألبوم غنائيا خاصة أن صوته حلو، وبه إحساس، ومن بين التعليقات: «هو بجد ده صوته ؟؟ لو صوته بجد لازم يعمل ألبوم لأن صوته حلو جدا جدا وأحسن من مغنين كتير مشهورين وصوتهم مش حلو» و«صوتك جميل ربنا يوفقك يارب».
مسلسل «شقة فيصل» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وبطولة أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وائل نور ومي القاضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.