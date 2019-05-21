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كريم محمود عبدالعزيز يغني «بتحلو أكتر» في «شقة فيصل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
كريم محمود عبد العزيز - مسلسل شقة فيصل
كريم محمود عبد العزيز - مسلسل شقة فيصل
يعد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أحد مفاجآت الموسم الرمضاني لعام 2019، والذى يشارك فى بطولة مسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، ويلعب دور شاب بلطجي وحرامي، كما يعرض له مسلسله «شقة فيصل» الذي خرج للنور أخيرا، بعد تأجيل ثلاث سنوات لأسباب إنتاجية وتسويقية، ويلعب خلال المسلسل دور (ميزو) شاب بسيط يحلم بأن يكون مغنيا شعبيا، وعلى مدار الحلقات الماضية غنى أغنيتين الأولى: «صيتي سمع» والتى تفاجأ المشاهدون حينما تأكدوا أنه صوته وليس صوت مغنٍ أخر، بحلقة الأمس غنى «بتحلو أكتر وأكتر».
وقام «كريم» بمشاركة جمهوره بفيديو له أثناء تسجيل الأغنية، وبلغت نسبة مشاهدة الفيديو 40 ألف على حسابه الخاص بموقع «انستجرام»، وتفاعل المتابعون مع الأغنية وأشادوا بصوته وأدائه التمثيلي، وطالبوا بأن يسجل ألبوم غنائيا خاصة أن صوته حلو، وبه إحساس، ومن بين التعليقات: «هو بجد
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حنان-مطاوع-من-مسلسل-ياسر-جلال

حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
انجى-المقدم-مسلسل-ولد-الغلابة

إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (16).. غادة تبيع الهيروين وزوجها يراقبها

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل «شقة فيصل» مواساة «سكر» تجسدها آيتن عامر لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بعد موت والدته، وافتعل «زغلول» يجسده محمود غريب، مشكلة مع زوجته بعد أن رأى «هبة» تجسدها منة عرفة لديها فى المنزل لتسمعه «هبة» وترحل في صمت، وفى اليوم التالي ذهبت «هبة» إلى «زغلول» وحاولت أن تخبره بأن «هانى» ابن «أيمن» يجسده وائل نور، صورهما ويساومها، لكنه رفض الوقوف معها، وتركها ورحل، لتجد ابن «أيمن» ينتظرها ثم يدخلها المحل لديه ويعتدى عليها، بينما نزلت «غادة» تجسدها ثراء جبيل لتوزيع تذاكر الهيروين كما أمرها زوجها «زغللة» يجسده أحمد فتحى.
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (15).. زغللة يشغل زوجته معه في بيع الهيروين

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل «شقة فيصل»، لقاء «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بـ«غادة» التى تجسدها ثراء جبيل، بعد أن ذهب ليعاتب شقيقه «زغللة» يجسده أحمد فتحى، على ما فعله وعدم إخباره بوفاة والدتهما، ثم ذهب إلى قبر والدته وأخذ يبكي ويشكو لها من حال الدنيا، فيما حضر «شرابي» يجسده ضياء الميرغني، مفاجأة لـ«سكر» تجسدها آيتن عامر، واتفق مع الجيران على الاحتفال بعيد ميلادها، في محاولة للتقرب منها. وفي أثناء هذه الحفلة دخل «ميزو» إلى المنزل، ورأى «شرابي» يقدم دبلة الخطوبة لـ«سكر»، لكنها «هزأته»، وسط صدمة الجميع، وطرده «ميزو» من الشقة.
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (11)| أحمد فتحى يعلم زوجته تعاطى الهيروين

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، جلوس «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز مع صديقه «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، والذى جاء من الإسكندرية إلى القاهرة ليقف معه فى عزاء والده «فيصل» يجسده صلاح عبد الله، حيث شكا له حظه، وكيف أصبح بمفرده بعد موت والده، وفي الوقت نفسه بدأت أعراض الإدمان تظهر على «غادة» تجسدها ثراء جبيل، زوجة «زغللة» يجسده أحمد فتحى، الذي قرر المتاجرة فى الهيروين، وطلب منها أن تقف إلى جواره وتعطيه نصيبها من ورث والدها؛ كي يصبح معلما كبيرا فى السوق.
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل الحلقة الأولى| ميزو مطرب فاشل وشربات راقصة

انطلق أمس عرض أولى حلقات مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، على قناة MBC مصر، الذي يعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، وتدور أحداثه حول عائلة «ميزو» -الذي يجسده كريم محمود عبد العزيز- يعيش فى الإسكندرية وينتمي إلى عائلة فقيرة، يحلم بأن يصبح مغنيا شعبيا مشهورا وله جمهور، وقدوته فى الغناء محمود الليثي وأحمد عدوية، ولكنه يعمل دليفري فى أحد المطاعم، ويعيش حياته ضنك على خلاف شقيقه «أشرف» -يجسده أحمد فتحي- الذي يعمل بلطجيا، ويكسب أموالا كثيرة، وفى الحلقة الأولى يستيقظ ميزو من حلمه بأنه أصبح مغنيا مشهورا، ليجد شقتهم غارقة فى مياه المجاري.
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