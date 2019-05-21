كريم محمود عبدالعزيز يغني «بتحلو أكتر» في «شقة فيصل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

كريم محمود عبد العزيز - مسلسل شقة فيصل

يعد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أحد مفاجآت الموسم الرمضاني لعام 2019، والذى يشارك فى بطولة مسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، ويلعب دور شاب بلطجي وحرامي، كما يعرض له مسلسله «شقة فيصل» الذي خرج للنور أخيرا، بعد تأجيل ثلاث سنوات لأسباب إنتاجية وتسويقية، ويلعب خلال المسلسل دور (ميزو) شاب بسيط يحلم بأن يكون مغنيا شعبيا، وعلى مدار الحلقات الماضية غنى أغنيتين الأولى: «صيتي سمع» والتى تفاجأ المشاهدون حينما تأكدوا أنه صوته وليس صوت مغنٍ أخر، بحلقة الأمس غنى «بتحلو أكتر وأكتر».

وقام «كريم» بمشاركة جمهوره بفيديو له أثناء تسجيل الأغنية، وبلغت نسبة مشاهدة الفيديو 40 ألف على حسابه الخاص بموقع «انستجرام»، وتفاعل المتابعون مع الأغنية وأشادوا بصوته وأدائه التمثيلي، وطالبوا بأن يسجل ألبوم غنائيا خاصة أن صوته حلو، وبه إحساس، ومن بين التعليقات: «هو بجد