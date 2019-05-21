لأول مرة منذ 15 عاما.. استبعاد الجوكر من أمم إفريقيا

تحرير:محمد فرج ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

احمد فتحى

تلقى أحمد فتحى نجم الأهلي ومنتخب مصر صدمة شديدة بعد استبعاده من قائمة الفراعنة، التى ضمت 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، على الرغم من أنه عاد منذ فترة ليست بالقصيرة من إصابته، ليشارك مع الفريق الأحمر ويقدم مستوى مميزا في 15 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.128 دقيقة، وصنع خلالها 3 أهداف.

وكان أول ظهور لأحمد فتحى مع المنتخب قبل 18 عاما وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، عندما استدعاه الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب للتواجد فى معسكر مواجهة جنوب إفريقيا استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2002. انضم فتحي لقائمة المنتخب الوطني في 2004 مع محسن صالح ومن وقتها لم يتم استبعاده