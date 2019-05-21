رياضة

لأول مرة منذ 15 عاما.. استبعاد الجوكر من أمم إفريقيا

تحرير:محمد فرج ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
احمد فتحى
احمد فتحى
تلقى أحمد فتحى نجم الأهلي ومنتخب مصر صدمة شديدة بعد استبعاده من قائمة الفراعنة، التى ضمت 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، على الرغم من أنه عاد منذ فترة ليست بالقصيرة من إصابته، ليشارك مع الفريق الأحمر ويقدم مستوى مميزا في 15 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.128 دقيقة، وصنع خلالها 3 أهداف.
وكان أول ظهور لأحمد فتحى مع المنتخب قبل 18 عاما وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، عندما استدعاه الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب للتواجد فى معسكر مواجهة جنوب إفريقيا استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2002.  انضم فتحي لقائمة المنتخب الوطني في 2004 مع محسن صالح ومن وقتها لم يتم استبعاده
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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صالح-جمعة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
عامر-حسين

عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.
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خطوات حجز وشراء تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، وبدأ الموقع في العمل اليوم، ما يمكن المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم.
امم-افريقيا‎

تعرف على موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا إلكترونيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) برئاسة هاني أبو ريدة، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.
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