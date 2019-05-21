لأول مرة منذ 15 عاما.. استبعاد الجوكر من أمم إفريقيا
تحرير:محمد فرج
٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
احمد فتحى
تلقى أحمد فتحى نجم الأهلي ومنتخب مصر صدمة شديدة بعد استبعاده من قائمة الفراعنة، التى ضمت 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، على الرغم من أنه عاد منذ فترة ليست بالقصيرة من إصابته، ليشارك مع الفريق الأحمر ويقدم مستوى مميزا في 15 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.128 دقيقة، وصنع خلالها 3 أهداف.
وكان أول ظهور لأحمد فتحى مع المنتخب قبل 18 عاما وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، عندما استدعاه الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب للتواجد فى معسكر مواجهة جنوب إفريقيا استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2002.
انضم فتحي لقائمة المنتخب الوطني في 2004 مع محسن صالح ومن وقتها لم يتم استبعاده
وكان أول ظهور لأحمد فتحى مع المنتخب قبل 18 عاما وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، عندما استدعاه الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب للتواجد فى معسكر مواجهة جنوب إفريقيا استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2002.
انضم فتحي لقائمة المنتخب الوطني في 2004 مع محسن صالح ومن وقتها لم يتم استبعاده من القائمة وشارك مع منتخب حسن شحاتة في الفوز بثلاثة بطولات لأمم إفريقيا 2006 و2008 و2010، كما شارك في وصوله لنهائي نفس البطولة عام 2017 وحصوله على المركز الثاني.
وشارك فتحى مع منتخب الشباب في كأس العالم للشباب عام 2003 في الإمارات، وساهم في صعود المنتخب المصري إلى دور الـ16 قبل أن تتوقف مسيرة المنتخب أمام الأرجنتين، وأحرز هدفين خلال مشاركاته مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بينما، شارك فى 131 مباراة مع الفراعنة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف دولية.