عادل حامد: المصرية للاتصالات تشهد مرحلة تطور جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

المهندس عادل حامد

المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في أول لقاء مجمع له مع الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وجه جديد للشركة التي كانت على مدار عشرات السنوات محصورة في مفهوم "وصلة سلك"، بما تحمله الكلمة من معنى واسع، سواء في الاتصالات الصوتية أو خدمات الإنترنت، حيث يرى «حامد» أن التحول الرقمي في مصر لن يكتمل بدون مشاركة المصرية للاتصالات وما تقدمه من بنية تحتية وقيمة مضافة جديدة على تلك البنية التحتية، وهو جزء من مفهوم التحول الذي تنتهجه الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.

وبالرغم من أن المهندس "عادل" حاول جاهدًا في إجاباته على الصحفيين حول المشاكل الحالية أو القضايا الكبيرة وتمس المصرية للاتصالات بشكل أو بآخر، إلا أنه كان دائماً ما يحاول التأكيد على أن المصرية مقدم خدمة ومن يدير الأنظمة هو المسئول عن أعطالها. وأكد أن الشركة تنتهي من رفع كفاءة 85 % من شبكة الخطوط النحاسية