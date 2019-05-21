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عادل حامد: المصرية للاتصالات تشهد مرحلة تطور جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في أول لقاء مجمع له مع الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وجه جديد للشركة التي كانت على مدار عشرات السنوات محصورة في مفهوم "وصلة سلك"، بما تحمله الكلمة من معنى واسع، سواء في الاتصالات الصوتية أو خدمات الإنترنت، حيث يرى «حامد» أن التحول الرقمي في مصر لن يكتمل بدون مشاركة المصرية للاتصالات وما تقدمه من بنية تحتية وقيمة مضافة جديدة على تلك البنية التحتية، وهو جزء من مفهوم التحول الذي تنتهجه الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
وبالرغم من أن المهندس "عادل" حاول جاهدًا في إجاباته على الصحفيين حول المشاكل الحالية أو القضايا الكبيرة وتمس المصرية للاتصالات بشكل أو بآخر، إلا أنه كان دائماً ما يحاول التأكيد على أن المصرية مقدم خدمة ومن يدير الأنظمة هو المسئول عن أعطالها. وأكد أن الشركة تنتهي من رفع كفاءة 85 % من شبكة الخطوط النحاسية
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7 شركات مصرية وصلت لقمة ريادة الأعمال العالمية

تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتلقي الضوء على التقنيات التي يمكن التوسع في نطاق عملها، وتقدم فرصا متنوعة لرواد الأعمال في مجالات «البلوكتشين» و«الذكاء الصناعي» و«الروبوتات» والمجالات التكنولوجية الأخرى للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وكبار رجال الأعمال. وتركز القمة هذا العام على خمسة مجالات استثمارية وهي «الأغذية، الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة، ومجال المياه».
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15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. فهل تنجح محاولاتهم أو لا؟
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الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
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المصرية للاتصالات تضاعف أرباحها وترفع عملاء الموبايل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إجمالي الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والتي بلغت 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27% عن نفس الفترة من العام السابق، وساهمت الزيادة في إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 57% من هذا النمو، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات. واستمرت قاعدة مشتركي الشركة في النمو على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة فى عدد مشتركي التليفون الثابت 11% عن العام السابق وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 27%.
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ماذا يحدث في «شبكة الإنترنت» في مصر؟

على مدار أكثر من أسبوعين تشهد شبكات الإنترنت في مصر عدم انتظام في الخدمة بالشكل الطبيعي، وذلك على كافة المستويات -الإنترنت الثابت دائمًا والمحمول أحيانًا كثيرة- وذلك بناء على شكاوى كثيرة حصرت «التحرير» بعضها من عملاء للإنترنت في مختلف المواقع بالقاهرة الكبرى، ولم تقتصر مشاكل الإنترنت على الأفراد فقط، ولكنها طالت مؤسسات تعتمد في أعمالها بشكل رئيسي على الإنترنت على مدار 24 ساعة، وكان ذلك بشكل كبير في الأحياء التي تضم شركات ومؤسسات أعمال كبرى، ما أدى إلى تعطل أعمال تلك المؤسسات.
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مصدر بالاتصالات: لا تراجع عن رسم التنمية على المحمول

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات، عن أنه تم دراسة آثار رسوم التنمية المفروضة من قبل وزارة المالية منذ عدة شهور والتي تقضي بإضافة 50 جنيها على بيع كل خط محمول جديد، بالإضافة لعشرة جنيهات على كل فاتورة شهرياً، موضحًا أن الدراسة نتج عنها أن رسوم التنمية ضرورية ولن يتم التراجع عنها، خاصة وأنها تمثل موردا هاما للدولة. واعترضت شركات المحمول الأربعة على فرض رسوم التنمية الجديدة في بداية طرحها، إلا أن شركتي فودافون وأورنج اعتبراها ضرورية لتنظيم السوق، فيما لا يزال اعتراض المصرية للاتصالات واتصالات مصر قائما حتى اليوم.
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