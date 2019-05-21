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حقيقة وفاة مريضين بمستشفى بورفؤاد لانقطاع الكهرباء

تحرير:شيماء رشاد ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف دكتور ياسر أبو زيد مدير مستشفى بورفؤاد العام بمحافظة بورسعيد، حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة مريضين داخل العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا في الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، فتوجه مسرعا، وتم استدعاء فني الكهرباء وفني الصيانة، وتبين أن العطل من الكابل الرئيسي للمبنى، وأن حضانة الأطفال والعناية المركزة لم تتعطل لأن أجهزتها تعمل خلال انقطاع التيار الكهربائي عن طريق بطاريات داخلية خاصة بها.
ونفى أبو زيد وقوع حالتي وفاة في أثناء انقطاع الكهرباء، إذ أنهما توفيا قبل انقطاع الكهرباء، موضحا أن الحالة الأولى "آمال م"، دخلت المستشفى الساعة الواحدة و20 دقيقة فجرا، نتيجة إصابتها بجلطة في القلب، وفي الساعة الثانية و15 دقيقة توقفت عضلة القلب، وتم إنعاشها ووضعها على جهاز تنفس صناعي، وفي الساعة السادسة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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والدة-خالد-سعيد

والدة خالد سعيد.. 9 سنوات بين الحسرة والألم

«ليلى مرزوق» سيدة مصرية «عادية» انقلبت حياتها رأسا على عقب قبل نحو 9 سنوات، لتعيش في حسرة وترتدي «الأسود» لم ينهيهما إلا «ألم» ملأ كل أركانها حتى فارقت الحياة، أول من أمس الأحد. في 6 يونيو 2010، تلقت «ليلى» أم لأربعة أبناء خبر وفاة أصغرهم «خالد سعيد»، الذي صار بعد أشهر قليلة -على رحيله- «أيقونة ثورة يناير» لتعيش ما بقي من عمرها في محاولات فاشلة للسيطرة على آلامها التي كانت تطاردها كلما مرت على غرفته أو سارت بذلك المكان حيث قتله أفراد الشرطة، إلا أنها، رغم كل شيء، نجحت في الثأر له.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فريق مصري يفوز بـ4 جوائز عالمية في مسابقة «ISEF»

نجح الطلاب المشاركون في مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، المقامة في الفترة من 12 إلى 17 مايو 2019 بمشاركة 80 دولة، في تحقيق 4 جوائز عالمية بعد مشاركة مشرفة ومتميزة من الجانب المصري، وذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمواهب الطلابية وتنميتها وتشجيع وتحفيز الطلاب لتطوير أدائهم. وحصل الطلاب سلمى فوزي وعبد الرحمن حنفي على المركز الثاني على مستوى العالم في مجال "Environmental Engineering"، ونجح روماني أشرف في حصد المركز الرابع عالميا في مجال "Biochemistry".
وزيرة-الصحة-تطالب-بسرعة-تطوير-مستشفي-بورسعيد-العام (4)

الصحة: خبراء يابانيون وإنجليز لمتابعة التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن هناك خبراء من اليابان وإنجلترا موجودون في محافظة بورسعيد منذ أمس، بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان لمتابعة الجودة، وشركة استشارية من منظمة الصحة العالمية وشركة أخرى استشارية للمشروع بدعم من البنك الدولي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمنشآت الطبية، وجاء ذلك خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وزيرة-الصحة-تطالب-بسرعة-تطوير-مستشفي-بورسعيد-العام (1)

هالة زايد تتفقد مستشفيات بورسعيد قبل «التأمين الصحي»

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى محافظة بورسعيد العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وطالبت الوزيرة، خلال تفقدها أقسام المستشفى، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الدولية المطبقة، مبدية عدة ملاحظات حول واجهات المباني ومحيط المستشفى. وبدأت وزيرة الصحة زيارتها لمحافظة بورسعيد بتفقد مستشفى بورفؤاد العام، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى الزهور المركزى، ومستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.
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