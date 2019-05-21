القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

وزارة القوى العاملة: أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.

وأعلنت القوى العاملة، في بيان لها، أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يجرى وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلا عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج