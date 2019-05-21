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القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

وزارة القوى العاملة: أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها
٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
وأعلنت القوى العاملة، في بيان لها، أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يجرى وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلا عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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مجلس-النواب

في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمناسبة عيد العمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى السيد محمد راشد، محمد سالم مراد قنديل، فهيمة محمد علي سليمان، جمال عبد الناصر عقبي، جمال السيد هاشم كيلاني، حمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، سيد يوسف طه عبد الرحيم، السعيد عطية محمد النقيب. كما تقرر منح نفس الوسام للراحلين: حسام عماد الدين محمود، وعبد المنعم محمد الغزالي. ومنح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوي العاملة سابقا.
مجلس-النواب (2)

«إسكان النواب» تناقش موازنة 2020.. الثلاثاء

أعلن علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الأحد، أن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، في عدد من القطاعات الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة مقسمة على 3 اجتماعات على مدار اليوم، مضيفا أن اللجنة خصصت الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020 لـ(هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).
زيارة-وزيرة-الصحة-لمستشفي-بورفؤاد-العام-في-بورسعيد (2)

نائب يشيد باستعانة «الصحة» بممرضات إنجليزيات

أشاد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحرص وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على الارتفاع بمستوى القوى البشرية العاملة بمنظومة الصحة بشكل عام ومنظومة التأمين الصحي الجديد بشكل خاص، موضحا أن الوزارة تهتم بتحسين خدمات التمريض بالمنظومة الجديدة، من خلال استقدام الممرضات الإنجليزيات من ذوي الخبرة للعمل كرئيسات تمريض بكل مستشفى من مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومهمتهن وضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءاتهم المهارية.
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