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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

تواجه تيريزا ماي حكومتها، اليوم الثلاثاء، حيث تسعى للحصول على دعم وزرائها في المحاولة الأخيرة لتمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر مجلس العموم.
تحرير:أحمد سليمان ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
تيريزا ماي
تيريزا ماي
في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
وكانت ماي قد قالت إنها ستطرح مشروع قانون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للتصويت في البرلمان في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، في محاولة لتمريره. وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى أن المحادثات الرسمية بين الحكومة وحزب العمال انهارت يوم الجمعة، إلا أن رئيسة الوزراء تسعى للفوز بدعم ما يكفي من المشرعين
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استعباد الكوريات الشماليات جنسيا.. تجارة مربحة للصين

لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الكوريين الشماليين الذين يغادرون البلاد ويستقرون في الخارج، حيث أفادت مجموعات الإغاثة أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعيشون في الصين كلاجئين، وفقا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2014، في المقابل تدعي مؤسسة "مبادرة مستقبل كوريا" التي تتخذ من لندن مقرا لها أن العدد قد يصل إلى 200 ألف شخص، وزعمت في تقرير لها أن الآلاف من النساء والفتيات الكوريات الشماليات يتم الاتجار بهن وإجبارهن على العمل في الجنس داخل الصين، حيث يتم بيع العديد منهن كزوجات للرجال الصينيين، بينما يتم إجبار الآخرين على ممارسة الدعارة ضد إرادتهن.
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رشق زعيم حزب بريكست بالحليب في جولة انتخابية (فيديو)

تعرض زعيم حزب بريكست البريطاني "نايجل فاراج" للرشق بكوب حليب في أثناء زيارة انتخابية إلى مدينة نيوكاسل، ما دفعه لقطع جولته الانتخابية إلى المدينة الإنجليزية الشمالية بعد الحادث، حيث أبعده الأمن الخاص به عن المكان، وفق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورونيوز" صباح اليوم الثلاثاء. كان "فاراج" آخر سياسي بريطاني مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم استهدافه بمخفوق الحليب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية بعد احتجاجات مماثلة ضد مرشحي حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف كارل بنيامين وتومي روبنسون خلال الأسابيع الأخيرة.
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من يخلف بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024؟

تبدو الدراية السياسية لدى الشعب الروسي ليست من الأمور الأساسية في حياتهم، حيث إن معظمهم لا يشغلون بالهم كثيرًا بالمستقبل، ولديهم معرفة عابرة بجدول الأعمال السياسية أو حتى التعرف على مواعيد الانتخابات والاستحقاقات المختلفة في بلادهم. وفي مثل هذه الأجواء، قد تلعب الأحداث السياسية الأخيرة في البلدان الشقيقة والمجاورة لروسيا دورًا لمناقشة مثل هذه القضايا، خاصة بعد الاستقالة الرسمية من قبل رئيس كازاخستان وتغيير السلطة في أوكرانيا، فجميعها توفر فرصا لمزيد من الوعي والدراية السياسية للروس.
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إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
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كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
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فرصة ماي الأخيرة.. العموم يصوت على البريكست في يونيو

حددت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، موعدًا لمواجهتها الأخيرة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووعدت بطرح خطتها حول الخروج للتصويت أمام مجلس العموم في بداية يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تسفر فيه المحادثات مع حزب العمال المعارض عن اتفاق، إلا أنها تأمل في الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، الذين فوجئوا بتوجهات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها بريطانيا، من أجل إنهاء العملية التي تسببت في خسائر جمة للحزبين الرئيسيين في البلاد.
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الانتخابات المحلية تزيد صعوبات بريطانيا في البريكست

من المتوقع أن يتأثر المشهد السياسي في بريطانيا بنتائج الانتخابات المحلية، التي شهدت اهتزازا واضحا في شعبية حزبي المحافظين والعمال على حد سواء، ما منح مؤشرات واضحة بانعكاس ذلك على المشهد السياسي في البلاد. الانتخابات المحلية التي شهدت هزيمة الحزبين الرئيسيين في بريطانيا أعطت انعكاسًا واضحًا لمدى التخبط الذي تعانيه بريطانيا في عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، وذلك في ظل فشلها في التوصل إلى صيغة تضمن الخروج باتفاق مُرضٍ مع بروكسل.
الانتخابات المحلية في بريطانيا

كيف تستغل ماي خسائر حزب العمال بالانتخابات المحلية؟

59 مقعدًا خسرها حزب العمال البريطاني المعارض في الانتخابات المحلية التي عقدت أمس الخميس، في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، إلا أن هذه الخسائر لا تقارن بتلك التي مُني بها حزب المحافظين الحاكم، على الرغم من حصوله على أكبر عدد من المقاعد، لكنها أقل بـ534 مقعدًا عما حصده في آخر انتخابات محلية، وتعد هذه النتائج عقابًا من الناخبين المحبطين من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، الذي تعاني منه البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء الخروج الذي عقدته البلاد في عام 2016.
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