بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

تواجه تيريزا ماي حكومتها، اليوم الثلاثاء، حيث تسعى للحصول على دعم وزرائها في المحاولة الأخيرة لتمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر مجلس العموم.

تحرير:أحمد سليمان ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

تيريزا ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.

وكانت ماي قد قالت إنها ستطرح مشروع قانون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للتصويت في البرلمان في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، في محاولة لتمريره. وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى أن المحادثات الرسمية بين الحكومة وحزب العمال انهارت يوم الجمعة، إلا أن رئيسة الوزراء تسعى للفوز بدعم ما يكفي من المشرعين