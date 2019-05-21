رياضة

أحمد علي يزين قائمة المنتخب الوطني بعد غياب 8 سنوات

تحرير:محمد فرج ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
أحمد علي
أحمد علي
بعد طول انتظار وبعد تألق لافت للأنظار، جاء أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب وهداف الدورى المصرى الممتاز برصديد 18 هدفا ضمن قائمة المنتخب الوطنى التى اختارها المدرب المكسيكى خافيير أجيرى وضمت 25 لاعبا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، شارك علي في 7 مباريات دولية فقط طوال مسيرته، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.
ويقدم صاحب الـ33 عاما، أفضل مواسمه الكروية هذا العام مع ذئاب الجبل، واستطاع أن يفرض نفسه وبقوة على الساحة الرياضية المصرية، بعدما نجح فى تصدر قائمة هدافى الدورى العام برصيد 18 هدفًا، ما أجبر أجيرى على اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطنى. وعاد مرة أخرى أحمد على مهاجم المقاولون على الصعيد الدولي، بعدما ابتعد
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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احمد-على-الزمالك-والمقاولون

بعد هدف أحمد علي.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري

واصل أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تربعه على صدارة هدافي الدوري الممتاز، بعدما سجل هدفًا خلال مواجهة فريقه ونظيره الجونة، من ركلة جزاء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الفريق الساحلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، كما واصل صلاح أمين لاعب النجوم الذي أصبح أول الهابطين الى القسم الثاني، منافسته على هدافي المسابقة المحلية، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك مصر المقاصة، بعدما تلاعب بمدافعي الفريق الفيومي، وأسكن الكرة في الشباك.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يواصل تفوقه ويفوز على الجونة في عقر داره

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، سجل لذئاب الجبل سيف الجزيري هدفين، وجاتوش بانوم هدفًا في مرماه، وأحمد علي من ضربة جزاء، في المقابل أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة، الذي تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما جاء رفاق عماد النحاس في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.
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المقاولون العرب ضيفًا ثقيلا على الجونة في الدوري

يحتضن استاد الجونة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الجونة ونظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز ذئاب الجبل بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وسجل رباعية المقاولون (أحمد الشيمي- أحمد علي- إبراهيم عادل- محمد سمير)، بينما سجل هدفي الجونة (إسلام رشدي- شيسوم شيكاتارا)، على استاد المقاولون العرب.
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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي أحمد علي

نجح أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، في إحراز هدفين فى مباراة فريقه التى أقيمت مع نظيره الداخلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليواصل احتلاله صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، وبفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى الذى يملك 14 هدفًا سجلها على مدار المسابقة. وجاءت المباراة ضمن مواجهات الجولة الـ31 من من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2018-2019، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منها، ليبقى المقالولون فى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بينما يتذيل الداخلية جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة.
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