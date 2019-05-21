7 شركات مصرية وصلت لقمة ريادة الأعمال العالمية

ما هي الشركات المصرية السبعة التي ستثمل مصر في القمة العالمية لريادة الأعمال في هولندا؟ وما هي مجالات وحجم أعمالها في السوق المصرية؟ وماذا تستفيد هذه الشركات؟
تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتلقي الضوء على التقنيات التي يمكن التوسع في نطاق عملها، وتقدم فرصا متنوعة لرواد الأعمال في مجالات «البلوكتشين» و«الذكاء الصناعي» و«الروبوتات» والمجالات التكنولوجية الأخرى للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وكبار رجال الأعمال. وتركز القمة هذا العام على خمسة مجالات استثمارية وهي «الأغذية، الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة، ومجال المياه».
السفير الأمريكي: اخترنا 7 شركات مصرية من 60 شركة
أعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر أن الشركات المصرية السبعة المشاركة في القمة العالمية لريادة الأعمال هي «سويفل، سمارت كير، بريدفاست، المنير، شيتوزان، وشفاء»
وأوضح «جولد برجر» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس
السفير الأمريكي: اخترنا 7 شركات مصرية من 60 شركة
أعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر أن الشركات المصرية السبعة المشاركة في القمة العالمية لريادة الأعمال هي «سويفل، سمارت كير، بريدفاست، المنير، شيتوزان، وشفاء»
وأوضح «جولد برجر» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن الشركات المصرية التي تم اختيارها سيتاح لها فرصة التواصل مع أكثر من 1000 رائد أعمال و300 مستثمر من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن القمة العالمية ستركز على قطاعات الزراعة والغذاء والطاقة والصحة والمياه. وأنه تم اختيار هذه المجموعة من رواد الأعمال المصريين بعناية من بين 60 مرشحا نظرا لحماسها واستعدادها للتوسع إقليميا وعالميا.
سويفل «Swvl»
هو تطبيق للنقل الجماعي على الهواتف الذكية، يوفر حافلات نقل إلى غالبية أحياء القاهرة، يسمح للناس بمشاركة رحلة في سيارة أو حافلة أثناء التنقل في الصباح والمساء للحصول على أجرة مسطحة ثابتة بدون تسعير مرتفع. من خلال التطبيق، يمكن للمرء حجز رحلة بأسعار معقولة.
«سمارت كير»
توفّر سمارت كير التي انطلقَت في عام 2010 خطط رعايةٍ صحّية حسب الطلب للشركات، من خلال مقدّمي الخدمات لديها، ولأولئك الذين ليسوا ضمن خطّة الرعاية الصحية للشركات، فإنّ «سمارت كير» توفّر لهم بطاقات خصم طبية، ويمكن لهذه الشركة الناشئة أن تدير وتتولّى مسؤولية خطط الرعاية الصحية، أو يمكنها كذلك أن تأخذ دور شركة التأمين.
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«بريدفاست»
هى شركة متخصصة في خدمات توصيل طلبات الطعام، تقوم بتوصيل منتجات ومخبوزات طازجة إلى عملائها كل صباح.
«المنير»
أول عيادة مصرية للعناية بعيون مرضى السكري، وتقدم خدماتها من خلال الاحتفاظ بسجلات صحية إلكترونية، متخصصون أيضًا في الكشف المبكر عن مرض السكري وكذلك حماية عيون المريض السكري، يمكنك بسهولة حجز فحص العين عبر الإنترنت، حيث إن مرضى السكري هم الأكثر عرضة لمشاكل ضعف الابصار، ويؤدى قلة الوعي إلى تأخير فى الكشف وبالتالي تكون التدخلات العلاجية أكثر صعوبة، فبدون رعاية ومتابعة سليمة ومستمرة يكونون عرضة لفقدان بصرهم دون سابق إنذار.
«شيتوزان»
هي شركة تركز على توفير منتجات عضوية وآمنة للاستخدام في صناعة العقاقير والأدوية.
«أجريماتيك فارمز»
هي شركة توزيع زراعي دولية، تعمل في 47 دولة، تشمل مجالات نشاطها حماية المحاصيل والأسمدة المتخصصة والبذور والمنتجات البيطرية والأدوات الزراعية، ومتخصصة في تقديم أساليب ابتكارية في مجال الزراعة.
شفاء «Chefaa»
شفاء هو تطبيق ذكي لتسهيل طلب الدواء أو جدولته للمرضى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. كما يسهل الدفع الإلكتروني دون الحاجة للنزول إلى الصيدلية. كما يساعد في تذكير أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بمواعيد الدواء. وعن طريق منصة شفاء الإلكترونية للمنتجات غير الدوائية تتوافر المنتجات بأسعار جيدة. أما منصة شفاء الإلكترونية للمسئولية المجتمعية للشركات نساهم في وصول الدواء المجاني لغير القادرين.
هو تطبيق جوال لمساعدة المرضى في «البحث عن الأدوية، والشراء إلكترونيا، توصيل الأدوية، تذكير المرضى بمواعيد الدواء، التوصيل الشهري للأدوية، والعروض والخصومات، أرشيف الطلبات، تنبيهات النواقص، وتحديد الأدوية الخاصة بهم من خلال نظام متكامل بالكامل وبنية منظمة العفو الدولية».