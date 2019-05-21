7 شركات مصرية وصلت لقمة ريادة الأعمال العالمية

ما هي الشركات المصرية السبعة التي ستثمل مصر في القمة العالمية لريادة الأعمال في هولندا؟ وما هي مجالات وحجم أعمالها في السوق المصرية؟ وماذا تستفيد هذه الشركات؟

تحرير:كريم ربيع ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

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تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتلقي الضوء على التقنيات التي يمكن التوسع في نطاق عملها، وتقدم فرصا متنوعة لرواد الأعمال في مجالات «البلوكتشين» و«الذكاء الصناعي» و«الروبوتات» والمجالات التكنولوجية الأخرى للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وكبار رجال الأعمال. وتركز القمة هذا العام على خمسة مجالات استثمارية وهي «الأغذية، الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة، ومجال المياه».

السفير الأمريكي: اخترنا 7 شركات مصرية من 60 شركة أعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر أن الشركات المصرية السبعة المشاركة في القمة العالمية لريادة الأعمال هي «سويفل، سمارت كير، بريدفاست، المنير، شيتوزان، وشفاء» وأوضح «جولد برجر» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس