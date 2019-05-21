الحضري خارج صفوف المنتخب لأول مرة منذ 21 عامًا

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

عصام الحضري

نشر عصام الحضري حارس مرمى فريق النجوم إف سي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفنان عادل إمام في أحد أعماله الدرامية في مسلسل "العراف" وهو مندهش قائلا لا ياشيخ وربطت الجماهير الصورة التي نشرها الحضري عبر حسابه الشخصي بأنه يسخر من اختيارات المكسيكي خافيير أجيري لقائمة المنتخب الوطني خاصة أن الحضري نشر الصورة عقب الإعلان عن قائمة المنتخب. وشهدت قائمة المنتخب الوطنى التى أعلنها المكسيكي خافيير أجييرى المدير الفنى لمنتخب مصر غياب الحارس المخضرم عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998.

ويعد الحضرى أحد أبرز حراس المرمى فى تاريخ الكرة المصرية، نظرًا لما قدمه من الإنجازات سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى والعالمى، كما ضمت القائمة 4 حراس مرمى هم محمود عبدالرحيم "جنش" من الزمالك وأحمد الشناوي من بيراميدز ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد الشناوي من الأهلي. وانضم عصام الحضري لصفوف المنتخب