رياضة

الحضري خارج صفوف المنتخب لأول مرة منذ 21 عامًا

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
عصام الحضري
عصام الحضري
نشر عصام الحضري حارس مرمى فريق النجوم إف سي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفنان عادل إمام في أحد أعماله الدرامية في مسلسل "العراف" وهو مندهش قائلا لا ياشيخ وربطت الجماهير الصورة التي نشرها الحضري عبر حسابه الشخصي بأنه يسخر من اختيارات المكسيكي خافيير أجيري لقائمة المنتخب الوطني خاصة أن الحضري نشر الصورة عقب الإعلان عن قائمة المنتخب. وشهدت قائمة المنتخب الوطنى التى أعلنها المكسيكي خافيير أجييرى المدير الفنى لمنتخب مصر غياب الحارس المخضرم عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998.
ويعد الحضرى أحد أبرز حراس المرمى فى تاريخ الكرة المصرية، نظرًا لما قدمه من الإنجازات سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى والعالمى، كما ضمت القائمة 4 حراس مرمى هم محمود عبدالرحيم "جنش" من الزمالك وأحمد الشناوي من بيراميدز ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد الشناوي من الأهلي. وانضم عصام الحضري لصفوف المنتخب
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب يفتح النار على جهاز المنتخب بسبب عواد

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت على عدم ضم محمود عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المعار لصفوف فريق الوحدة السعودي، حيث نشر الطيب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "(عواد يصرخ): إنما للصبر حدود!! ذبحونى فى كاس العالم وأعادوا ذبحى فى كأس الأمم--- الأخ بتاع الشعر الحلبنتيشى بيشتغل فى اتحاد الكورة ومنتخب مصر ولا بيشتغل كشّاف (عبده البقال) للأندية ويستغل موقعه لعمل العلاقات وإرضاء الأسياد- كارثة قبل كأس الأمم مهم التحقيق فيها- واتخاذ قرار حاسم-- مصر أكبر من كدة".
منتخب مصر

أجيري يعلن قائمة المنتخب لكأس الأمم

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري، 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، واللاعبون هم:
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أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
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أجيري يقرر استبعاد نجمي الأهلي والزمالك من كأس الأمم

علمت «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني أن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، فرصته ضعيفة في الانضمام للفريق القومي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أنه لا يشارك مع القلعة الحمراء، علمًا بأن البطولة تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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