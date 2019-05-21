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تدريب عابر مع البحرية الفرنسية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية
فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى فى البحر المتوسط وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF) لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.
حيث تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري وذلك بمشاركة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

في خميس العهد.. السيسي يبعث رسالة لأقباط مصر بالخارج

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأقباط من أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد. وقال السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها، اليوم الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر الأقباط بالخارج، إنه ليسعدني أن أرسل إليكم بخالص التهاني وصادق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة دوام التقدم والرخاء والعزة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (3)

درس في الحفاظ على تراب الوطن.. رسائل السيسي في تحرير سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة، بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء، اليوم الخميس، أن سيناء هي همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربي، كما أن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدا في وجدان المصريين، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الـ37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، سيناء الحبيبة، أرض الفيروز، ومعبر الأنبياء، وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة المقدسة، ذات المكانة المتميزة في قلوب جميع المصريين".
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (1)

السيسي يوجه كلمة للشعب في عيد تحرير سيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، كلمة للشعب المصري، بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء، قال فيها: "استعادة سيناء تمثل علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم، والاحتفال بتحرير سيناء يولد قوة دفع متجددة للعمل على حماية الوطن، يحق لنا الشعور بالفخر لما حققناه من انتصارات، وتحية لشهداء الواجب أبناء مصر الذي حققوا للوطن هذا الانتصار". ووضع السيسي، أمس الأربعاء، -قبل توهه إلى الصين- إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.
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السيسي يستقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين

فى مستهل نشاطه بالعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى. وقد أكد الرئيس خلال اللقاء، ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب نقل تحياته لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيرا إلى ما تحظى به الإمارات قيادة وشعبًا من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذى بين الأشقاء العرب.
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