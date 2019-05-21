تدريب عابر مع البحرية الفرنسية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

القوات البحرية المصرية

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى فى البحر المتوسط وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF) لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.

حيث تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري وذلك بمشاركة