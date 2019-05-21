والدة خالد سعيد.. 9 سنوات بين الحسرة والألم

رحلة ألم آيقونة ثورة يناير غادرت لتلقى نجلها.. فحصلت على لقب أم الثورة.. وقبلت العزاء بعد الثورة.. وعلقت على صعود الاخوان لسدة الحكم بـ "ملحق" بعد تدعيمها لشفيق
«ليلى مرزوق» سيدة مصرية «عادية» انقلبت حياتها رأسا على عقب قبل نحو 9 سنوات، لتعيش في حسرة وترتدي «الأسود» لم ينهيهما إلا «ألم» ملأ كل أركانها حتى فارقت الحياة، أول من أمس الأحد. في 6 يونيو 2010، تلقت «ليلى» أم لأربعة أبناء خبر وفاة أصغرهم «خالد سعيد»، الذي صار بعد أشهر قليلة -على رحيله- «أيقونة ثورة يناير» لتعيش ما بقي من عمرها في محاولات فاشلة للسيطرة على آلامها التي كانت تطاردها كلما مرت على غرفته أو سارت بذلك المكان حيث قتله أفراد الشرطة، إلا أنها، رغم كل شيء، نجحت في الثأر له.
أم الثورة
أثار مقتل «خالد» الذي قالت الشرطة إنه توفي إثر ابتلاعه لفافة من المخدرات، غضب آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه تعرض لاعتداء من جانب الشرطة، معتبرين أن ما حدث هو قمع من الشرطة والنظام آنذاك.
اعتبر عدد كبير من النشطاء والدة خالد سعيد بمثابة والدتهم، وأكدوا
أم الثورة
أثار مقتل «خالد» الذي قالت الشرطة إنه توفي إثر ابتلاعه لفافة من المخدرات، غضب آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه تعرض لاعتداء من جانب الشرطة، معتبرين أن ما حدث هو قمع من الشرطة والنظام آنذاك.
اعتبر عدد كبير من النشطاء والدة خالد سعيد بمثابة والدتهم، وأكدوا وقوفهم معها لاستعادة حق نجلها. ومع قيام ثورة يناير لقّبت والدة «ليلى مرزوق» التي لم يكن لها -أو أي من أفراد أسرتها- نشاطا سياسيا، بـ«أم الثورة»، معتبرين أن وفاة خالد بهذه الطريقة كانت الشرارة التي أدت لقيام ثورة يناير ضد نظام مبارك.
تقبل عزاء خالد
لم تفارق الملابس السوداء والحزن حياة والدة خالد سعيد، ومع قيام ثورة يناير سارعت للنزول وذكرت وقتها أن سبب مشاركتها في الثورة هو إحساسها بالظلم والاختناق نتيجة ما تعرض له نجلها، واعتبرت أن لحظة سقوط مبارك وتخليه عن منصب رئاسة الجمهورية هو استعادة حق نجلها، وقالت آنذاك «اليوم أستطيع أن أشعر بالراحة وأتقبل العزاء فى خالد».
اقرأ أيضا| أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا
علامة النصر
حرصت أم خالد سعيد على مشاركة الثوار بميادين مصر فشاركت فى ميدان سيدى جابر والقائد إبراهيم، وشاركت بميدان التحرير، وحرصت على رفع علامة النصر وتوجهت إلى مقر مقابر نجلها بالمنارة ووجهت له علامة النصر قائلة "ربنا نصرنا يابنى بكرة هتاخد حقك".
اقرأ أيضًا: أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا
وقالت ليلى مرزوق، أنها لم تكن تتوقع أن تنال قضية خالد كل هذا الاهتمام وأن ثورة سقوط مبارك بدأت فى اليوم التالي لوفاة نجلها حتى سقط فالتف الجميع حول هدف واحد وهو رفع الظلم والقهر والاستبداد عن المصريين.
خالد بعيون والدته
وصفت السيدة ليلى مرزوق نجلها خالد بأنه كان شاب رجل يحمل قلب الأطفال ودائم المساعدة لأصدقائه وجيرانه ولا يعرف الخيانة مطلقاً.
تحملت ليلى مرزوق تربية خالد وأشقائه بمفردها بعد وفاة رب الأسرة منذ أن كان خالد فى السادسة من عمره.
تلميذ بـ«مُلحق»
علقت ليلى مرزوق تقلد الاخوان سدة الحكم بأنها تلميذ عنده ملحق وهيعيد الامتحانات حيث عارضت ترشح الاخوان من البداية للحكم وكانت مؤيدة لحمدين صباحي فى الجولة الأولى ثم أعلنت تأييدها آنذاك للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي أمام محمد مرسي العياط المسجون حالياً على ذمة قضايا وأعلنت رفضه لنتائج الانتخابات الأولية بعد صعود مرسي لسدة الحكم.
ثورة يونيو
حرصت ليلى على المشاركة فى ثورة 30 يونيو وذلك بالنزول للميادين وشاركت فى اسقاط نظام محمد مرسي.
مرض وسفر
عانت السيدة ليلى مرزوق من الإصابة بمرض سرطان الغدة، واعتزلت العمل السياسي، وقرر أبناؤها نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، فتركت مصر منذ 3 سنوات ولم تعد إليها حتى فارقت الحياة بعد أن تدهورت حالتها الصحية بصورة كبيرة وقررت أسرتها دفنها هناك.
عاشت والدة خالد سعيد 9 سنوات تعاني من ألم الفراق الذي زاد عليه ألم «السرطان» لتتمكن في نهاية الرحلة من خلع «الأسود» وارتداء «الأبيض» لملاقاة فلذة كبدها.
اقرأ أيضُا: وفاة والدة خالد سعيد بسبب «سرطان الغدد»