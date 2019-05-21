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والدة خالد سعيد.. 9 سنوات بين الحسرة والألم

رحلة ألم آيقونة ثورة يناير غادرت لتلقى نجلها.. فحصلت على لقب أم الثورة.. وقبلت العزاء بعد الثورة.. وعلقت على صعود الاخوان لسدة الحكم بـ "ملحق" بعد تدعيمها لشفيق
تحرير:محمد مجلي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
والدة خالد سعيد
والدة خالد سعيد
«ليلى مرزوق» سيدة مصرية «عادية» انقلبت حياتها رأسا على عقب قبل نحو 9 سنوات، لتعيش في حسرة وترتدي «الأسود» لم ينهيهما إلا «ألم» ملأ كل أركانها حتى فارقت الحياة، أول من أمس الأحد. في 6 يونيو 2010، تلقت «ليلى» أم لأربعة أبناء خبر وفاة أصغرهم «خالد سعيد»، الذي صار بعد أشهر قليلة -على رحيله- «أيقونة ثورة يناير» لتعيش ما بقي من عمرها في محاولات فاشلة للسيطرة على آلامها التي كانت تطاردها كلما مرت على غرفته أو سارت بذلك المكان حيث قتله أفراد الشرطة، إلا أنها، رغم كل شيء، نجحت في الثأر له.
أم الثورة أثار مقتل «خالد» الذي قالت الشرطة إنه توفي إثر ابتلاعه لفافة من المخدرات، غضب آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه تعرض لاعتداء من جانب الشرطة، معتبرين أن ما حدث هو قمع من الشرطة والنظام آنذاك. اعتبر عدد كبير من النشطاء والدة خالد سعيد بمثابة والدتهم، وأكدوا
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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جثة (3)

حقيقة وفاة مريضين بمستشفى بورفؤاد لانقطاع الكهرباء

كشف دكتور ياسر أبو زيد مدير مستشفى بورفؤاد العام بمحافظة بورسعيد، حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة مريضين داخل العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا في الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، فتوجه مسرعا، وتم استدعاء فني الكهرباء وفني الصيانة، وتبين أن العطل من الكابل الرئيسي للمبنى، وأن حضانة الأطفال والعناية المركزة لم تتعطل لأن أجهزتها تعمل خلال انقطاع التيار الكهربائي عن طريق بطاريات داخلية خاصة بها.
والدة-خالد-سعيد (2)

أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا

قال الدكتور علي قاسم عم الشاب "خالد سعيد" المعروف باسم "شهيد الطوارئ" أو "أيقونة الثورة"، إن الأسرة قررت دفن والدة خالد السيدة "ليلى مرزوق" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توفيت أول من أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيبت بسرطان الغدد وانتشر المرض في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات في أمريكا. كانت "زهرة" شقيقة خالد سعيد، أعلنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وفاة والدتها، ولقى الخبر انتشارا واسعا بين شباب ثورة يناير الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها.
حسنى-مبارك (5)

مبارك: معظم المشاكل في المنطقة من صنع أيدي العرب

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن غزو الكويت وتداعياته ألقت بظلالها على تردي الأوضاع في المنطقة إلى يومنا هذا، فالعالم العربي انقسم كما لم ينقسم من قبل، والتدخلات والأطماع الخارجية وجدتها فرصة لتحقيق مصالحها. وأضاف مبارك، خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أنه بعد الغزو اختل التوازن الذي كان حادثا بين العراق وإيران لمصلحة إيران في المنطقة، وجاءت أعمال الإرهاب متمثلة في تنظيم القاعدة تحت زعم مقاومة التواجد الأميركي في الخليج لتصل ذروتها في أحداث 11 سبتمبر.
الإعلامية-الكويتية-فجر السعيد-محمد-حسنى مبارك

مبارك: تهديد إيران للخليج لا يمكن السكوت عليه

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 استغلت كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها. وأضاف الرئيس مبارك خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، متابعا "وأنا مع الملك عبدالله العاهل السعودي كان لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم.
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