وزير الدفاع يلتقي طلبة المعاهد العسكرية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي

في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسى المعاهد العسكرية.

واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكداً على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور الذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل.وأدار الفريق