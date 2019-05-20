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شل وريفولتا| تعاون لنشر محطات شحن السيارات بالكهرباء

تسعى الدول المتقدمة لخفض الاعتماد على المحروقات والتحول إلى الطاقة النظيفة، في مصر تسير الدولة نحو دعم السيارات الكهربائية لخفض عادم السيارات وتقليل الاعتماد على البترول
تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
وقعت شركة شل مصر اتفاقية لمدة عامين مع شركة "ريفولتا" إيجيبت لدعم استراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت، وذلك في قصر محمد علي باشا في منيل الروضة، وعرضت الشركتين نموذج لسيارة هيونداي تسير بالشحن الكهربائي داخل مقر الاحتفالية.
ومن جانبه قال المهندس خالد قاسم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، تسعى شركة شل العالمية إلى تقديم مصادر طاقة نظيفة وخفض مستوى انبعاثات الكربون الضارة إلى النصف بحلول عام 2050.وأضاف قاسم أن قطاع أعمال الطاقات الجديدة بشل يستثمر عالميا ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً لإيجاد مصادر للطاقة النظيفة،
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15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

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أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري

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7 شرائح وزيادة 14.9%.. اعرف أسعار الكهرباء الجديدة

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الكهرباء: خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع

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إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

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