شل وريفولتا| تعاون لنشر محطات شحن السيارات بالكهرباء
تسعى الدول المتقدمة لخفض الاعتماد على المحروقات والتحول إلى الطاقة النظيفة، في مصر تسير الدولة نحو دعم السيارات الكهربائية لخفض عادم السيارات وتقليل الاعتماد على البترول
تحرير:التحرير
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
سيارة كهربائية
وقعت شركة شل مصر اتفاقية لمدة عامين مع شركة "ريفولتا" إيجيبت لدعم استراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت، وذلك في قصر محمد علي باشا في منيل الروضة، وعرضت الشركتين نموذج لسيارة هيونداي تسير بالشحن الكهربائي داخل مقر الاحتفالية.
ومن جانبه قال المهندس خالد قاسم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، تسعى شركة شل العالمية إلى تقديم مصادر طاقة نظيفة وخفض مستوى انبعاثات الكربون الضارة إلى النصف بحلول عام 2050.وأضاف قاسم أن قطاع أعمال الطاقات الجديدة بشل يستثمر عالميا ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً لإيجاد مصادر للطاقة النظيفة،
ومن جانبه قال المهندس خالد قاسم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، تسعى شركة شل العالمية إلى تقديم مصادر طاقة نظيفة وخفض مستوى انبعاثات الكربون الضارة إلى النصف بحلول عام 2050.
وأضاف قاسم أن قطاع أعمال الطاقات الجديدة بشل يستثمر عالميا ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً لإيجاد مصادر للطاقة النظيفة، مما يجعلها الشريك المفضل في عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة عالمياً ومحلياً، كما تقوم شل بالتعاون مع الجهات الفاعلة في الصناعة مثل موردي الطاقة ومنتجي الشواحن ومصنعي السيارات، من أجل تطوير شبكات شحن السيارات الكهربائية وإدارة أنظمة إمدادها بالطاقة بكفاءة أكبر.
وحضر توقيع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، واللواء محسن المحلاوي مدير عام الشركة الوطنية لبيع و توزيع المنتجات البترولية.
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ومن جانبه قال ساهر هاشم المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، " إن شركة شل كانت من أكثر الشركات حرصاً على تقديم أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة في مصر، ولعل استحواذ الشركة على عدد من شركات مزودي شحن السيارات الكهربائية ومصنعي أنظمة البطارية هو خير دليل على حرص الشركة عالمياً على خلق وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية."
وتابع هاشم، أن استراتيجية الشركة محلياً لا تتجزأ عن استراتيجيتها عالمياً لاسيما في ظل اهتمام الدولة المتزايد بإنشاء البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية في مصر وحرص شركة شل مصر على تلبية احتياجات كافة العملاء من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات في السوق المصرية، ومن هنا جاء توقيع بروتوكول التعاون لنكون من أوائل الشركات في مصر التي تعمل على تطوير خدمات شحن السيارات الكهربائية والتسويق لها، وهو ما يأتي متوافقاً مع رؤية مصر 2030 لتوفير مصادر الطاقة المتنوعة لتلبية متطلبات التنمية بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة مما يضمن حصول الجميع على الطاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة ميسورة.
ومن جانبه قال محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا، "فخورون بتوقيع عقد الشراكة مع شركة شل مصر، نحن في "ريفولتا" نسعى لنكون طرفا أساسيا في عملية تحول الطاقة بمصر، وهذا لن يتحقق إلا بالتعاون مع شركاء النجاح مثل شل".
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وأضاف بدوي، أن العالم الآن يتجه نحو الطاقة النظيفة ومن هنا نرى أن قطاع السيارات الكهربائية سيشهد نمواً سريعاً وغير مسبوق في مصر، إذا توفر له التسهيلات والإمكانيات اللازمة مثلما شهد نمواً ملحوظاً على الصعيد العالمي.
وتابع، تستهدف الشركة الوصول إلى 345 محطة بحلول 2020 ما يعني تغطية ما يقرب من 90% من مدن وطرق جميع المحافظات بهدف خدمة 10.000 سيارة كهربائية يوميًا، منها أكثر من 100 محطة سيتم تنفيذها ضمن مذكرة تفاهم مع شركة شل، وانتهت "ريفولتا" حتى الآن من إنشاء 130 نقطة شحن منها 7-8 نقاط في منافذ بيع شل.
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