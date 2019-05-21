رياضة

إبراهيم فايق عن قائمة المنتخب: ظلم كبير

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
علق إبراهيم فايق، مُقدم برنامج "نمبر وان" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار"، على قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها منذ ساعات قليلة المكسيكي خافير أجيري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل أمانة عدم انضمام عبدالله جمعة وعواد ظلم كبير لا جدال فيه، ظلم يصل إلى حد القهر، وغياب السولية وخبرات فتحي غريب، وغياب كهربا ورمضان أغرب، قائمة المنتخب مش عادلة، اللهم الحسنة الوحيدة استدعاء أحمد علي ووليد سليمان وعبدالله السعيد".
وأضاف فايق في تغريدة أخرى: "فاضل بين أي لعيب زي ما إنت عايز، بس هفضل مقتنع إن قائمة كأس الأمم حرمت مصر من لعيب مهم جدا، عنده مجهود كبير دفاعا وهجوما، قدرات بدنية مميزة لعيب سريع وتكتيكي اسمه عبدالله جمعة، ده ظلم بين وهتك واضح لأي مفهوم من مفاهيم العدل، عبدالله يلعب على أي باك ليفت في مصر". واختار خافيير
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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صالح-جمعة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
احمد-ناجى (1)

مدرب الفراعنة السابق يفتح النار على أجيري وأحمد ناجي

أبدى علاء نبيل، مدرب المنتخب الوطني السابق، عن بالغ دهشته من غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك عن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال علاء نبيل في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس، إنه لم يتوقع استبعاد عبد الله جمعة الاكتشاف الأهم والأبرز في الدوري هذا الموسم، وأوضح علاء نبيل أن غياب عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، أيضا أمر مستهجن لأنه من وجهة نظره يتفوق على علي أحمد "غزال"، لاعب نادي فيرنس البرتغالي.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
احمد-الشناوى (2)

أحمد الشناوي.. أخطبوط واجه نيمار ورفض اتهامه بالغرور

«أرفض اتهامى بالغرور ولست الحارس الأوحد فى مصر.. لا أحد يجرؤ على القضاء على عصام الحضرى لأنه لا يزال موجوداً وهو حارس مميز والأفضل فى التاريخ بالألقاب التى حققها وقدرته على الاستمرار فى الملاعب.. وشريف إكرامى هو حارس مميز ويتمتع بقدرات خاصة.. والبرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان أبرز من واجهته.. وهناك أكثر من مدرب كان له تأثير فى حياتى الكروية ولعل الأبرز بالطبع البرتغالى جيسفالدو فيريرا الذى حقق معنا الثنائية المحلية الدورى والكأس بعد غياب طويل».. هكذا يقول الأخطبوط أحمد الشناوي.
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