رياضة

حازم إمام: المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدراته

تحرير:أحمد ثروت ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
حازم امام
حازم امام
أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ستكون قوية للغاية خاصة أنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وقال إمام فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا" الذى يقدمه إبراهيم فايق على "راديو 9090": "المنافسة على البطولة أصبحت كبيرة بعد أن ضمت منتخب مصر ومنتخبات أخرى مثل السنغال والمغرب والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر".
وعن المنتخب الوطنى قال إمام: "المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدرته على المنافسة على بطولة أمم إفريقيا 2019، ولكننا لدينا منتخب قوي قادر على تحقيق البطولة، حيث إنني أتمنى أن تكون حالة الشك فى صالحنا". وتابع: "الجمهور هو السلاح الوحيد لنا فى البطولة، ونتمنى أن نرى هذه البطولة مثل بطولة أمم إفريقيا 2006،
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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اجيرى-والجهاز-الفنى

السعيد وسليمان وعواد على رادار أجيري قبل كأس الأمم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ضم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأشاد أجيري بالمستوى الذي ظهر به السعيد مؤخرًا مع فريقه، كما أثنى على مستوى سليمان مع الأهلي قبل إصابته، مؤكدًا أنه في حالة استعادة اللاعب لمستواه في المباريات المقبلة سينضم للمنتخب.
شوقى-غريب

شوقي غريب: كوبر ترك بصمة كبيرة في الكرة المصرية

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، ترك بصمة كبيرة ستظل محسوبة له في تاريخ الكرة المصرية. وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «هيكتور كوبر حقق بصمة كبيرة في الكرة المصرية، بعد الوصول لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، والوصول لنهائي البطولة، والتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018».
منتخب-غانا-امم-افريقيا-1978

بطل «كان».. حكاية الرقم القياسي لغانا في نسخة 1978

استطاع منتخب غانا أن يتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا 1978 وهي البطولة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: غانا (البلد المضيف) ونيجيريا وزامبيا وبوركينا فاسو، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: أوغندا وتونس والمغرب (حامل اللقب) والكونغو، وشهدت هذه النسخة غياب منتخب مصر الذي لم يتمكن من التأهل للبطولة، وكانت هذه النسخة عودة مرة أخرى لتتويج أصحاب الأرض باللقب، حيث تعد هذه خامس مرة كان يتوج فيها منتخب البلد المضيف باللقب.
تقنية-الفار

رسميا.. الكاف يطبق الـ«VAR» من دور الـ8 بأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو «فار» في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، حيث قال سوليمان وابيري، رئيس لجنة الحكام بالكاف، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي أقيم بجيبوتي، إن تطبيق الفار في البطولة سيكون بداية من الدور ربع النهائي، بعد تشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
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