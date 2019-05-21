حازم إمام: المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدراته

تحرير:أحمد ثروت ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

حازم امام

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ستكون قوية للغاية خاصة أنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وقال إمام فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا" الذى يقدمه إبراهيم فايق على "راديو 9090": "المنافسة على البطولة أصبحت كبيرة بعد أن ضمت منتخب مصر ومنتخبات أخرى مثل السنغال والمغرب والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر".

وعن المنتخب الوطنى قال إمام: "المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدرته على المنافسة على بطولة أمم إفريقيا 2019، ولكننا لدينا منتخب قوي قادر على تحقيق البطولة، حيث إنني أتمنى أن تكون حالة الشك فى صالحنا". وتابع: "الجمهور هو السلاح الوحيد لنا فى البطولة، ونتمنى أن نرى هذه البطولة مثل بطولة أمم إفريقيا 2006،