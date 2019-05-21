أزمة أخلاقية.. محمد عواد يفضح أحمد ناجي

محمد عواد ظهر بشكل مميز خلال مشاركاته مع فريق الوحدة السعودي إلا أن هذا لم يشفع له ليكون ضمن قائمة الفراعنة التي تم استدعاؤها لخوض منافسات البطولة الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

محمد عواد

اللامنطق، هو ما يمكن أن نصف به اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لقائمة الفراعنة الأولية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت استدعاء 25 لاعبًا، قبل استبعاد لاعبين لتصل القائمة إلى 23 لاعبًا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديًا يومي 13 و16 يونيو المقبل، قبل أن تبدأ منافسات أمم إفريقيا، حين يعود استاد القاهرة لاستضافة مباريات المنتخب المصري، الذي يقع في المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فجر أزمة أخلاقية، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، بعد اختيار الرباعي أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود جنش حارس الزمالك ومحمد أبو جبل حارس سموحة، على أن يتم استبعاد حارس قبل انطلاق بطولة