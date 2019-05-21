رياضة

أزمة أخلاقية.. محمد عواد يفضح أحمد ناجي

محمد عواد ظهر بشكل مميز خلال مشاركاته مع فريق الوحدة السعودي إلا أن هذا لم يشفع له ليكون ضمن قائمة الفراعنة التي تم استدعاؤها لخوض منافسات البطولة الإفريقية
تحرير:علي الزيني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
محمد عواد
محمد عواد
اللامنطق، هو ما يمكن أن نصف به اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لقائمة الفراعنة الأولية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت استدعاء 25 لاعبًا، قبل استبعاد لاعبين لتصل القائمة إلى 23 لاعبًا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديًا يومي 13 و16 يونيو المقبل، قبل أن تبدأ منافسات أمم إفريقيا، حين يعود استاد القاهرة لاستضافة مباريات المنتخب المصري، الذي يقع في المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فجر أزمة أخلاقية، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، بعد اختيار الرباعي أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود جنش حارس الزمالك ومحمد أبو جبل حارس سموحة، على أن يتم استبعاد حارس قبل انطلاق بطولة
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
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في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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وجع قلبنا..ماذا قال نجوم الرياضة عن إصابة محمد صلاح؟

دعم عدد من نجوم الرياضة، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا في الدقيقة 72 من عمر مباراة الريدز ونظيره نيوكاسل أمس السبت، والتي أقيمت على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يتأكد حتى الآن من لحاق الفرعون المصري بمباراة برشلونة، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
الاهلى وصن داونز تصوير سامح ابو حسن‎ (1)

تمرد وغضب بين لاعبي الأهلي بسبب العقوبات المالية

حالة من الغضب الشديد انتابت أكثر من لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب الغرامات المالية التي تم توقيعها عليهم عقب الهزيمة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة، وفشل لاعبو الأهلي في تعويض الهزيمة التاريخية في لقاء الإياب، وفازوا بهدف دون رد ليخرج الفريق من دور الثمانية بعد تلقيه أكبر خسارة في تاريخ النادي والأندية المصرية التي شاركت في بطولات إفريقيا.
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«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة «النجوم»

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم السبت؛ استعدادًا لمواجهة النجوم غدًا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 ببطولة الدوري. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 64 نقطة بالتساوي مع فريق بيراميدز صاحب المركز الأول بفارق الأهداف والذي يتفوق أيضًا في المواجهات المباشرة بين الفريقين، بينما يحتل النجوم المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 25 نقطة وبات أول الفرق القريبة جدًأ من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وليد-ازارو

رحيل الخطيب.. 7 مشاهد من فوز الأهلي على الطلائع

نجح لاعبو الأهلي في تحقيق فوز قاتل على طلائع الجيش، بهدفين، مقابل هدف، في مباراة تعقدت في شوطها الثاني على المارد الأحمر، لكن الخبر السعيد لجمهور الأهلي جاء في النهاية بتوقيع الظهير التونسي المتألق علي معلول، رغم إهداره ركلة جزاء قبلها بدقائق، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في صراعه نحو الحفاظ على لقب الدوري. فوز الأهلي على طلائع الجيش جاء بشق الأنفس، في لقاء لم يكن يحتمل خسارة أي نقاط للفريق الأحمر، الذي يمر بحالة تذبذب فني واضحة، لكنه حمل أيضًا مشاهد لافتة جديرة بالذكر، نرصدها في السطور التالية..
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