حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

تحرير:بيتر مجدي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

حنان مطاوع في مسلسل لمس أكتاف

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.

عايدة معلمة في «كار» المخدرات، وشخصيتها قوية لكنها في نفس الوقت أنثى، تنتظر مجيء زوجها المتزوج من غيرها، وتبحث كيف تكون في أفضل صورة أمامه، تحبه وتخاف عليه، لكنها في نفس الوقت شريكته في التجارة، ومن خلال شخصيتها القوية كلمتها مؤثرة. عايدة شخصية عقلانية لا تتحكم فيها المشاعر إلا مع زوجها