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حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

تحرير:بيتر مجدي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص
حنان مطاوع في مسلسل لمس أكتاف
حنان مطاوع في مسلسل لمس أكتاف
في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
عايدة معلمة في «كار» المخدرات، وشخصيتها قوية لكنها في نفس الوقت أنثى، تنتظر مجيء زوجها المتزوج من غيرها، وتبحث كيف تكون في أفضل صورة أمامه، تحبه وتخاف عليه، لكنها في نفس الوقت شريكته في التجارة، ومن خلال شخصيتها القوية كلمتها مؤثرة. عايدة شخصية عقلانية لا تتحكم فيها المشاعر إلا مع زوجها
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كندة-علوش (3)

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
انجى-المقدم-مسلسل-ولد-الغلابة

إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
بيومى-فؤاد

رامز جلال يتزوج من نجلة بيومي فؤاد بـ«سبع البرمبة»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل، ليعوض غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي. وقال فؤاد إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، ويتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهم بنتان تجسدهما جميلة عوض، ونور قدري، ويحدث خلافات بينه وبين رامز جلال بسبب عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته "جميلة عوض"، ومع تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له، يوافق في النهاية وينتهي المطاف ويتزوج منها، وعبر بيومي عن سعادته لتواجده مع الفنان رامز جلال.
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لمس-اكتاف

لمس أكتاف (13).. حمزة يترك أدهم ينزف حتى الموت

انتهت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "لمس أكتاف" بنجاح رجال حمزة -فتحي عبد الوهاب- في تهريب أدهم -ياسر جلال- من قبضة الشرطة، لتنطلق الحلقة التالية بترتيب "حمزة" للقاء يجمعه بـ"أدهم" و"عبد المنجي" و"شحاتة" في أحد الأماكن قرب الساحل، إذ دبر أمرًا ما بعدما اكتشف خيانة "عبد المنجي" له. "حمزة" أخذ يحدّث الحضور عن واقعة خيانة تعرض لها والده من أحد رجاله، وكيف تعامل معه، ثم أكد أنه يعلم ما فعله "عبد المنجي" ومحاولته توريطه في حادث الهجوم على كمين شرطة، لكن أدهم سقط بالخطأ في هذه المؤامرة.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 10.. تحالف ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، من حيث انتهت سابقتها، بوجود "أدهم عبدالجابر" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، داخل الحبس، ويتجه له وافد جديد جاء من أجله يُدعى "صبري" يُجسده محمد أبو النجا، ليسأله: "سوابق؟"، فيرد "أدهم" بالنفي قائلا: "خليك في حالك وسيبني في حالي"، فيقوم بخنق "أدهم" قائلا: "عبدالمنجي بيقولك سلملي على كل اللي هتشوفهم هناك"، ولكن "أدهم" ينجح في تخليص رقبته من بين يدي المعتدي، ويدخلان في مواجهة قوية بين جدران الحبس تنتهي لصالح "أدهم"، بينما يكتفي بقية النزلاء بالمشاهدة.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 8.. مواجهة قوية بين حمزة وسامر

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف"، بمواجهة حادة بين "حمزة" الذي يُجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، و"سامر" الذي يُجسده الفنان أحمد كشك، زوج شقيقته "غادة" التي تُجسدها إيمان العاصي، وذلك بعدما حاولت الانتحار لرفضها أن تُكمل حياتها معه، واصطحب "حمزة" رجاله معه وقطع طريق "سامر"، وأخبره بأنه سيقتص منه بعد طول انتظار، فكان رد "سامر" أنه لو كان رجلا يخشاه بالفعل لترك رجاله وأتاه بمفرده، فما كان من "حمزة" إلا أن منحه مسدسه، وجعله يوجهه نحوه، وطلب منه أن يُطلق عليه الرصاص إن كان يستطيع فعل ذلك، ولكن "سامر" لم يفعل.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 7.. رسالة سرية من «أدهم» للشرطة

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "لمس أكتاف"، بشرط يطرحه "أدهم" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، على "عبدالمُنجي" الذي يُجسده الفنان شريف دسوقي، حيث طالبه بـ3 ملايين جنيه مقابل أن يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بقتل أفراد كمين الشرطة، ثم يُرسل "أدهم" رسالة لـ"الضابط علاء" الذي يُجسده الفنان خالد كمال، عن طريق طفل صغير مجهول الهوية، وفيها أنه لو أراد أن يعرف من قتل زملاءه أن يُهاتفه على رقم محمول، وعلى الفور يخرج الضابط أمام قسم الشرطة للبحث عن "أدهم"، ولكنه لا يجده، وحينما هاتف "أدهم" أخبره أنه سيُسلمه نفسه ومعه أدلة براءته.
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