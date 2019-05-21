أحمد الطيب يفتح النار على جهاز المنتخب بسبب عواد

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

أحمد الطيب

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت على عدم ضم محمود عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المعار لصفوف فريق الوحدة السعودي، حيث نشر الطيب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "(عواد يصرخ): إنما للصبر حدود!! ذبحونى فى كاس العالم وأعادوا ذبحى فى كأس الأمم--- الأخ بتاع الشعر الحلبنتيشى بيشتغل فى اتحاد الكورة ومنتخب مصر ولا بيشتغل كشّاف (عبده البقال) للأندية ويستغل موقعه لعمل العلاقات وإرضاء الأسياد- كارثة قبل كأس الأمم مهم التحقيق فيها- واتخاذ قرار حاسم-- مصر أكبر من كدة".

وفتح محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان