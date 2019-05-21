رياضة

الإسماعيلي يعسكر للأهلي في الإسكندرية

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم محافظة الإسكندرية منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء غد الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز. وظهر خلال المعسكر علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق؛ أملا فى استمرار النتائج الإيجابية، وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.
وجاءت قائمة الإسماعيلي، كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي، أيمن رجب، كمال السيد. خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد مجدي، محمود متولي، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود عبدالعاطي "دونجا"، عماد حمدي، محمد صادق، محمد الضرف، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، مصطفى فارس، محمد الشامي، كريم بامبو. خط
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
الأهلي-والإسماعيلي

الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية النيجيري جونيور أجايي، لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، أن اللاعب شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقا تماما للوجود ضمن الحسابات الفنية للمباراة، ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.
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مدرب الأهلي يكشف عن خطة اللاعبين لحصد لقب الدوري

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، عن صعوبة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره الإسماعيلي، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته وحصد النقاط الكاملة من مباراة الدراويش. وأضاف مدرب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي اليوم: «يتبقى 3 محطات للأحمر في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالحنا، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.
الأهلي-والإسماعيلي

الإسماعيلي يرفع راية التحدي أمام الأهلي

أعرب محمود جابر، القائم بمهام المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالانتصار المعنوي على الداخلية، معتبرًا أنه سيعيد الثقة للاعبين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، وقال مدرب الدراويش، خلال تصريحات صحفية: "نجحنا في استغلال نقاط ضعف المنافس، من أجل التسجيل والسيطرة مبكرا على مجريات اللقاء، ومستوى اللاعبين في ارتفاع تدريجي، خاصة الناشئين؛ مثل اللاعب مصطفى فارس، وسنخوض اللقاء من أجل الفوز، لا سيما أن مباراة الأهلي والإسماعيلي إحدى مباريات القمة بالدوري المصري، وسنحاول أن نقدم أفضل أداء خلالها، لأن جمهورنا لا يقبل سوى الانتصار".
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