الإسماعيلي يعسكر للأهلي في الإسكندرية

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

الإسماعيلي

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم محافظة الإسكندرية منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء غد الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز. وظهر خلال المعسكر علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق؛ أملا فى استمرار النتائج الإيجابية، وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي، كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي، أيمن رجب، كمال السيد. خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد مجدي، محمود متولي، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود عبدالعاطي "دونجا"، عماد حمدي، محمد صادق، محمد الضرف، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، مصطفى فارس، محمد الشامي، كريم بامبو. خط