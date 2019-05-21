رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

تحرير:علي الزيني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

صالح جمعة

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وتساءل لاعب الأهلي عن سبب عدم استدعاء شقيقه، عبدالله جمعة لاعب الزمالك، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "فين عبدالله جمعة؟!!". وكان خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة مكونة من 25 لاعب سيتم استدعاؤهم للدخول في معسكر كأس أمم إفريقيا 2019، ولم يتواجد