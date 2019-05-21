رياضة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

تحرير:علي الزيني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
صالح جمعة
صالح جمعة
علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وتساءل لاعب الأهلي عن سبب عدم استدعاء شقيقه، عبدالله جمعة لاعب الزمالك، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "فين عبدالله جمعة؟!!". وكان خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة مكونة من 25 لاعب سيتم استدعاؤهم للدخول في معسكر كأس أمم إفريقيا 2019، ولم يتواجد
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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عامر-حسين

عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (4)

أزارو وصبحي يقودان الأهلي أمام إنبي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إنبي مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي يقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل ويعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، فيما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، بينما سيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
أجيري (2)

أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
حسن-شحاتة

حسن شحاته: بيراميدز خرج من المنافسة على الدوري

أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن الزمالك هو من أعاد الأهلي للمنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن قوام المنتخب المصري تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري غير ثابت، وغير معروف حتى الآن، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "قوام المنتخب اختلف تمامًا عما كان عليه خلال فترة قيادتي للفراعنة، من حيث عدد اللاعبين المحترفين الذي زاد كثيرًا".. فى عهدى المنتخب كان يضم أربعة لاعبين محترفين فقط، وباقى قوامه من اللاعبين المحليين".
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