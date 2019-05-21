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التحول الرقمي والتهرب الضريبي على مائدة السيسي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وكذلك الإقرارات الضريبية الإلكترونية.ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث الرئاسي، فقد وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين.
وفى السياق ذاته تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يُسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.وذكر
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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نص البيان الختامي للقمة التشاورية بشأن السودان

أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التي عقدت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيانا في ختام أعمالها اليوم بالقاهرة، أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات المشاركين عن كامل تضامنهم مع السودان في سعيه لتحقيق آمال وطموحات الشعب السوداني نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية، مشددة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية بالعمل معا من خلال حوار سياسي ديمقراطي يقوده السودانيون أنفسهم، لتحقيق طوحات الشعب وإرساء نظام سياسي ديمفراطي شامل.
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الرئيس في الصين| مصير قناة السويس بعد الحزام والطريق

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الصينية بكين، خلال يومي 25 و27 أبريل الجارى، لانعقاد قمة «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى»، بمشاركة نحو 37 من رؤساء الدول والحكومات، فى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتعد مصر رابع أكبر شريك تجارى للصين فى القارة الإفريقية، حجم التبادل التجارى بلغ حوالى 11 مليار دولار عام 2017، ويبلغ إجمالى الشركات الصينية العاملة فى مصر 1079 شركة. فما هو «الحزام والطريق»؟ وكيف تستفيد مصر منه؟ وهل يؤثر الطريق الجديد القديم المزمع إحياؤه على مصير قناة السويس؟
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السيسي يقنع قادة إفريقيا بمد فترة تسليم السلطة بالسودان 3 أشهر

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بدور كبير، ونجح في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر، حيث وجد الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة، أن مدة 15 يوما غير كافية ومن ثم، تم التوافق علي المهلة الجديدة لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية، وأشار المتحدث في تصريحات عقب اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان، إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما.
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السيسي: السلطات السودانية تحتاج مزيدا من الوقت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافق الأطراف المشاركة في القمة التشاورية حول السودان، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة على بالغ التقدير للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني في سعيها السلمي نحو تلبية آمالها، وتطلعاتها المشروعة في تدشين عملية شاملة في التحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية في السودان، قائلا إن المناقشات التي جرت اليوم في القاهرة عكست ارادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق، جاء ذلك في كلمته في ختام الاجتماع التشاوري بشأن السودان الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية.
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