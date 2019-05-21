التحول الرقمي والتهرب الضريبي على مائدة السيسي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

جانب من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وكذلك الإقرارات الضريبية الإلكترونية.ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث الرئاسي، فقد وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين.

وفى السياق ذاته تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يُسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.وذكر