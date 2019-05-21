جماهير الزمالك تحتشد أمام النادي لشراء التذاكر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

الزمالك

بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، وأعلن رئيس الزمالك، أن الأمن وافق على زيادة عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء، من 30 ألف إلى 60 ألف مشجع، على أن يتم طرح التذاكر فى منافذ البيع بالإسكندرية، مساء اليوم، ويتم طرحها فى مقر النادى وباقى المحافظات بداية من غد الأربعاء.

ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديي الترام والأولمبى، والشرقية. وتعرض الزمالك، للخسارة أمام نهضة

ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديي الترام والأولمبى، والشرقية.



وتعرض الزمالك، للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.