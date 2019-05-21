رياضة

جماهير الزمالك تحتشد أمام النادي لشراء التذاكر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
الزمالك
الزمالك
بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، وأعلن رئيس الزمالك، أن الأمن وافق على زيادة عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء، من 30 ألف إلى 60 ألف مشجع، على أن يتم طرح التذاكر فى منافذ البيع بالإسكندرية، مساء اليوم، ويتم طرحها فى مقر النادى وباقى المحافظات بداية من غد الأربعاء.
ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديي الترام والأولمبى، والشرقية. وتعرض الزمالك، للخسارة أمام نهضة
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
نهضة-بركان

لاعب نهضة بركان: الأخطاء ممنوعة أمام الزمالك

كشف عبد الصمد لمباركي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يمتلك كل مقومات التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب فريق نادي الزمالك، حيث أكد لمباركي في تصريحات صحفية مغربية لصيحفة "المغرب اليوم" أن نهضة بركان سيبحث عن الفوز، لأنه يدرك أن مباراة الإياب في مصر ستكون الأصعب في مشوار فريقه بالبطولة، خاصة وأن الزمالك يحسم مبارياته على أرضه ووسط جماهيره. وأضاف عبدالصمد خلال تصريحاته بأن الأخطاء ممنوعة تمامًا في مثل هذه المباريات الحاسمة، خاصة أنها المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.
الزمالك-وبيراميدز (6)

الزمالك يحفز لاعبيه من أجل الدوري والكونفدرالية

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع لائحة مالية جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة بالمباريات المتبقية للموسم الحالي سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو الكونفدرالية، حيث يأتي هذا التفكير من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم خلال هذه المرحلة الهامة من الموسم، بجانب اتخاذ قرار برفع كل العقوبات الموقعة على اللاعبين. ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لفتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين، لتحفيزهم بالشكل الأمثل، ومطالبتهم بضرورة القتال على لقبي الدوري والكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك-وبيراميدز (1)

رئيس الزمالك يصرف مكافأة مالية ضخمة للاعبين

قام رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإجراء اتصالًا بلاعبي الفريق الأول وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على التأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية، حيث قرر رئيس الزمالك، صرف مكافأة 100 ألف جنية لكل لاعب على التأهل للمباراة النهائية. وأشاد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء بالروح القتالية للاعبي فريق نادي الزمالك، والإصرار على الصعود لنهائي البطولة الافريقية 2019 على حساب فريق النجم الساحلي.
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