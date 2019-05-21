إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

إعدام - صورة أرشيفية

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وأوضح المصدر، أن القضية تضمنت، أنه في يوم 11 يوليو 2017 طعن المتهم زوجته "ن. ن. ف" ووالدها عدة طعنات أودت بحياتهما على الفور، لخلافات أسرية بينهم.وكان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قد أحال في ديسمبر 2017 المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض.وكانت