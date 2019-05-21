جريمة

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
إعدام - صورة أرشيفية
إعدام - صورة أرشيفية
أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن القضية تضمنت، أنه في يوم 11 يوليو 2017 طعن المتهم زوجته "ن. ن. ف" ووالدها عدة طعنات أودت بحياتهما على الفور، لخلافات أسرية بينهم.وكان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قد أحال في ديسمبر 2017 المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض.وكانت
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
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جثة

لحظة قتل أب أمام أطفاله بشبرا الخيمة (فيديو)

«محمد فوزي» رجل أربعيني، يعمل سائقا في المطار، طلق زوجته التي يكبرها بـ15 عاما، بعد زواج دام 6 سنوات، بسبب اقتراض زوجته أكثر من قرض، وعدم قدرتها على سداد القروض، على الرغم من تشديده عليها عدم الاقتراض، فإنها خالفت أوامره فطلقها بعد أن تراكمت الديون عليها، وكان قد أنجب منها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتوأمين "ولد وبنت" 3 سنوات. بطلاق «محمد» زوجته خسر صديق عمره «محمود راضي» الذي كان سببا في زواج «محمد»، وذلك بعد أن رشح «محمود» لصديقه شقيقة زوجته للزواج بها، إلا أنه بعد الانفصال نشبت المشكلات بينهما.
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علاقة حرام وتعذيب بأماكن حساسة.. ليلة «فرح» الأخيرة

ساقها طيشها ومراهقتها إلى التورط فى علاقة غير مشروعة بابن الجيران، ليبدأ معها العد التنازلى لمدة 6 أشهر على قتلها حرقًا وتعذيبها بإشراف كتيبة إعدام مكونة من حبيبها وصديقه الذى أجبرها على علاقة غير مشروعة بعد استضافتها وجارها فى شقته، واشترك فى الجريمة أيضًا شقيقة المتهم الأول ووالدته، إذ استدرج الشابان المجني عليها، ليقوم المتهمون الأربعة بتجريدها من ملابسها وتعذيبها حتى الموت، وهو ما انتهت معه النيابة بعد 60 يومًا من التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد.
محكمة-النقض

المؤبد لعامل قتل «شريكه في الحرام» لسرقته بالزيتون

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم وسط القاهرة بعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مسن داخل مسكنه، بدائرة قسم شرطة الزيتون، إذ أكدت التحقيقات نشوب علاقة محرمة بين المجني عليه والمتهم، واعتيادهما ممارسة الشذوذ، ويوم الجريمة طمع المتهم فى سرقة أموال المجني عليه، وخنقه واستولى على أمواله وفر هاربًا، إلا أن كاميرات المراقبة، وجهود رجال البحث الجنائي نجحت فى تحديد هويته، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة.
اعدام

الإعدام ينهي رحلة «العشق والخيانة» في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، قرارًا بالتصديق على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة وإلقاء جثته في مصرف قرية «الغفارية» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بعدما علمَّ المجني عليه بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته وعشيقها.
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