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رامز جلال يتزوج من نجلة بيومي فؤاد بـ«سبع البرمبة»

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل، ليعوض غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي. وقال فؤاد إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، ويتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهم بنتان تجسدهما جميلة عوض، ونور قدري، ويحدث خلافات بينه وبين رامز جلال بسبب عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته "جميلة عوض"، ومع تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له، يوافق في النهاية وينتهي المطاف ويتزوج منها، وعبر بيومي عن سعادته لتواجده مع الفنان رامز جلال.
فيلم "سبع البرمبة" يدور فى إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها، ويشارك في بطولته بجانب رامز جلال وبيومي فؤاد كل من، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم. وبجانب "سبع
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حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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رامز في الشلال.. وائل جسار يتعرض لإصابة قوية (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان اللبناني وائل جسار، وفي الحلقة تعرض الفنان لإصابة قوية، وذلك في أثناء الانزلاق بالقارب في أحد المناطق المائية بين الصخور، وأثناء جلوس رامز بجواره، والذي كان يضايق جسار، ما دفعه إلى سبه وشتمه، لدرجة أن القناة حذفت هذه الألفاظ، كما تحدث جسار باللبنانية قائلا: "يا عم ابعدوا عني.. يا أخ روح عني.. ما في حدا هون ما في حدا؟".
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تعرف على الضحية الثالثة لـ«رامز في الشلال»

يستضيف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي تم تصويره في إندونيسيا ويعرض على شاشة "mbc مصر"، الفنان اللبناني وائل جسار. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب، فيفي عبده، محمد أنور، شهيرة، تامر حبيب، أحمد حجازي، حسين الشحات، رضا عبد العال، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
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رضا عبد العال: بنتى عيطت بعد حلقة رامز.. ولازم يعتذر

كشف رضا عبد العال، حقيقة فبركة حلقته مع رامز جلال فى برنامجه «رامز فى الشلال». وقال عبد العال، خلال لقائه ببرنامج «نمبر وان» الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، على فضائية «النهار»: «أقسم بجلالة الله أول ما صوت الغوريلا عمل والعيال سابتنى وجريت، الدنيا اسودت فى عينى، ولما كنت بتشاهد كنت بتشاهد إن هى لما تاكلنى محسش بحاجة». وأضاف عبد العال: «بنتى عيطت انهاردة لما شافت الحلقة وقالتلى يا بابا ارفع قضية عليه، قلتلها يا مرام أنتى عارفة إنى متعاقد فى القناة دي وهم غفلونى»، مؤكدا: «وحياة ولادى اللى هم أغلى حاجة فى الدنيا أنا ما أعرف أنا كنت رايح فين».
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رامز جلال يسخر من رضا عبد العال: جاي لنا حامل

في حلقة اليوم الثلاثاء، ثاني أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، وفي الحلقة، سخر جلال من الوزن الزائد لكابتن الأهلي عند تركيب الميكرفون له قائلا: "إيه الكرش ده جايي لنا حامل مش لعيب كورة". وفي لقطة أخرى حين طلب رضا عبد العال كوبا من المياه خلال أحداث البرنامج، علق رامز بسخرية أيضا قائلا: "ده خلص الكوباية كلها، أنت واكل رنجة ولا إيه".
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