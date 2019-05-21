رامز جلال يتزوج من نجلة بيومي فؤاد بـ«سبع البرمبة»

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

بيومي فؤاد

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل، ليعوض غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي. وقال فؤاد إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، ويتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهم بنتان تجسدهما جميلة عوض، ونور قدري، ويحدث خلافات بينه وبين رامز جلال بسبب عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته "جميلة عوض"، ومع تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له، يوافق في النهاية وينتهي المطاف ويتزوج منها، وعبر بيومي عن سعادته لتواجده مع الفنان رامز جلال.

فيلم "سبع البرمبة" يدور فى إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها، ويشارك في بطولته بجانب رامز جلال وبيومي فؤاد كل من، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم. وبجانب "سبع