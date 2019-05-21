أول تعليق من رمضان صبحي بعد إعلان قائمة المنتخب

تحرير:أحمد ثروت ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

رمضان صبحي

في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، تمنى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشواره فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض البطولة.

وكتب رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الإفريقيه". كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الإفريقيه ???? ?? — Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) May 21, 2019 ووقع