أول تعليق من رمضان صبحي بعد إعلان قائمة المنتخب
تحرير:أحمد ثروت
٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
رمضان صبحي
في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، تمنى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشواره فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض البطولة.
وكتب رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الإفريقيه".
كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الإفريقيه ???? ??
— Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) May 21, 2019
ووقع
وكتب رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الإفريقيه".
ووقع المنتخب الوطنى على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب بطولة الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نهضة بركان المغربي، إيابًا يوم 26 من نفس الشهر.