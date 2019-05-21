تركي آل الشيخ يعلق على قائمة المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

تركي آل الشيخ

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي عن سعادته بانضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، حيث ضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

أضاف آل الشيخ أن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق وجعله الأفضل والأقوى في مصر وإفريقيا. شدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب