رياضة

تركي آل الشيخ يعلق على قائمة المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي عن سعادته بانضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، حيث ضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.
أضاف آل الشيخ أن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق وجعله الأفضل والأقوى في مصر وإفريقيا. شدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يحرج بريزنتيشن أمام الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي ومالك نادي بيراميدز على بيان شركة بريزنتيشن راعية النادي الأهلي، الذي أصدرته للرد على مطالب القلعة الحمراء في سداد مستحقاتها المتأخرة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قناة بيراميدز اتقفلت يوم 2 أكتوبر... وأعلنت انسحابها تمامًا من الاستثمار.. وبريزنتيشن وقعت مع الأهلي يوم 21 أكتوبر... لن أعلق... لكن مش كل حاجة بيراميدز».
تركي-آل-الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ للجماهير

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي حقيقة التغريدة التي نشرت أمس الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، عقب نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس، على ملعب استاد «الدفاع الجوي»، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري، بهدف دون رد، أحرزه علي جبر، في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.
الزمالك-وبيراميدز (2)

تركي آل الشيخ ينشر صورة للثنائي رامون دياز وجروس

أشعل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، حماس متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما نشر صورة تجمع بين رامون دياز المدير الفني لفريقه والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عندما كانا يعملان في الدوري السعودي أثناء قيادة دياز لفريق الهلال السعودي وجروس لفريق أهلي جدة، وكتب عليها "رامون VS جروس".
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ ينعي والد نجم بيراميدز

توفي، اليوم الإثنين، والد نبيل دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز. ونعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي ومالك نادي بيراميدز، الفقيد. ونشر آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أحر التعازي للاعب بيراميدز والمنتخب المصري دونجا، لوفاة والده رحمه الله، عظم الله أجرك يا دونجا والبقاء لله".
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