إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

«إنجى» فى حوارها لـ«التحرير» كشفت عن كواليس استعدادها لشخصية صفية، وكيف تغلبت على مشكلات اللهجة الصعيدية، كما أوضحت ما فعلته بها شخصية صفية بعد توقف التصوير
تحرير:محمد عبدالمنعم٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
إنجي المقدم
صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
فى البداية حدثينا عن ردود الفعل التى وصلتك عن شخصية «صفية».
أنا سعيدة جدا بكل ردود الفعل التى استقبلتها على شخصية صفية، وجاءنى العديد من المكالمات والرسائل لأشخاص أحبهم وأحترمهم أشادوا بالدور، وبما قدمته.
كيف كان تحضيرك للدور؟
كان يجب أن تظهر شخصية صفية بشكل طبيعى وتلقائى للجمهور، بدون مكياج،
فى البداية حدثينا عن ردود الفعل التى وصلتك عن شخصية «صفية».
أنا سعيدة جدا بكل ردود الفعل التى استقبلتها على شخصية صفية، وجاءنى العديد من المكالمات والرسائل لأشخاص أحبهم وأحترمهم أشادوا بالدور، وبما قدمته.
كيف كان تحضيرك للدور؟
كان يجب أن تظهر شخصية صفية بشكل طبيعى وتلقائى للجمهور، بدون مكياج، وهو ما حدث، لأننا ممثلات نؤقلم أنفسنا على الشخصيات التى نلعبها، وليس موديلز لنلتزم بالمكياج أو غيره، وجلسنا كثيرا أنا وكل صناع العمل مع المخرج محمد سامى، ومصحح اللهجة للوقوف على الشخصية وتاريخها، وكنا نعمل جميعا معا من أجل أن نخرج للجمهور عملا يحترمهم ليشيدوا به.
فكيف تغلبت على مشكلات اللهجة الصعيدية خاصة أنها المرة الأولى لك؟
كنت قلقة جدا فى البداية وجلست كثيرا مع مصحح اللهجة، وريم سامى التى كان لى معها عدد من المشاهد وعقدنا أكثر من بروفة لأتمكن من اللهجة وأتعود على نطقها.
هذه هى المرة الثانية التى تتعاونين فيها مع الفنان أحمد السقا.. كيف تجدين العمل معه؟
بعيدا عن العمل أنا أعرف السقا منذ زمن بعيد ونحن أصدقاء، والعمل معه متعة كبيرة لأنه يحب جميع زملائه، وأرتاح معه فى التمثيل، ويعطينى مساحتى، وثقة، وطاقة إيجابية، ويخاف على كل من معه فى اللوكيشن، وحينما يجد أى ملحوظة يخبرنى بها على الفور، وأتقبلها.
كيف أثرت صفية عليك بعد انتهاء التصوير؟
تعبت نفسيا وجسمانيا، وأجهدتنى خاصة أن ظروف التصوير فى القرية الصعيدية كانت صعبة جدا، وكنا نحاول إنهاء التصوير بسرعة قبل دخول شهر رمضان، وبقينا كذلك لمدة شهر ونصف الشهر.
بعد النجاح الكبير فى ليالى أوجينى.. ألم تجدى أن دور صفية كان مغامرة؟
على العكس كنت متحمسة كثيرا لأن أقدم للجمهور دورا جديدا، خاصة بعد ليالى أوجينى والنجاح الكبير الذى حققته بدور صافى.
كيف ترين العمل مع المخرج محمد سامى؟
سامى مخرج موهوب جدا، ويشعر بالممثل، وجميع ملاحظاته فى الجون، ولديه رؤية فى تصوير المشاهد التى يخرجها، ويعرف ماذا سيحدث لهذا المشهد وكيف سيخرج فى النهاية للجمهور وهو يصوره، ولم نصور فى الصعيد بل صورنا فى قرى قريبة من القاهرة ولكنها مشابهة للقرية التى تقوم فيها أحداث العمل.
وماذا عن التعاون مع ريم سامى وكريم عفيفى؟
ريم شقيقة المخرج محمد سامى مجتهدة جدا، وتذاكر الشخصية وتهتم بتفاصيلها، وأنا سعدت كثيرا بالعمل معها، أما بالنسبة لكريم عفيفى فخفة دمه لم أرها من قبل، وأحببناه جميعا منذ أن رأيناه، وهو موهوب كثيرا ويأكل المشهد.
تعرض الفنان محمد ممدوح لعدد من الانتقادات فى الفترة الأخيرة كيف استقبلت هذا؟
محمد ممدوح ده اللى فى القلب، رهيب وطيب جدا ومركز فى كل أدواره، ويحب ما يقدمه، وكنت قلقة جدا أثناء وقوفى أمامه، لأنه ممثل له ثقله، أما بالنسبة للانتقادات فقد أخذت أكبر من حجمها، وصراحة موهبته وحضوره يطغيان على أى شىء.
ماذا عن أصعب المشاهد التى واجهتِها فى العمل؟
مشهد المواجهة مع الفنان أحمد السقا، فقد استمر أكثر من 9 دقائق، وكنت أحمل هم هذا المشهد كثيرا لثقله، وسعيدة بردود الفعل التى حصل عليها.
كيف رأيت السباق الرمضانى الحالى؟
على الرغم من كل المشكلات التى تعرض لها الموسم، فإن هناك أعمالا تميزت مثل "ولد الغلابة" فهو منذ أول أيام عرضه وهو تريند على مواقع التواصل الاجتماعى.
ماذا كان شعورك بعد تأجيل عرض فيلم «رأس السنة»؟
حزنت كثيرا، ولكن الخيرة فيما اختاره الله، وقلت بعد ذلك إنه أفضل أن يعرض بعد «ولد الغلابة»، وسبب التأجيل هو عدم أخذ التصاريح اللازمة للعرض بعد، ولكن من المقرر أن يشارك فى مهرجان الجونة.
ما دورك فى العمل؟
أجسد دور فتاة تدعى مريم من طبقة أرستقراطية، وتمر بأزمة مع زوجها ونرى كيف ستتعامل مع تلك الأزمة، وبالنسبة لى الفيلم حضور جديد فى السينما، ولست قلقة، ومتحمسة.