إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

«إنجى» فى حوارها لـ«التحرير» كشفت عن كواليس استعدادها لشخصية صفية، وكيف تغلبت على مشكلات اللهجة الصعيدية، كما أوضحت ما فعلته بها شخصية صفية بعد توقف التصوير

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

إنجي المقدم

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.

فى البداية حدثينا عن ردود الفعل التى وصلتك عن شخصية «صفية». أنا سعيدة جدا بكل ردود الفعل التى استقبلتها على شخصية صفية، وجاءنى العديد من المكالمات والرسائل لأشخاص أحبهم وأحترمهم أشادوا بالدور، وبما قدمته. كيف كان تحضيرك للدور؟ كان يجب أن تظهر شخصية صفية بشكل طبيعى وتلقائى للجمهور، بدون مكياج،