الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

تحرير:تهامي البندارى ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

محكمة

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.

تأتي قرارات إخلاء السبيل التي اصدرتها دوائر الجنايات، اليوم الثلاثاء، استكمالا للمجموعة التي أيدت محكمة الجنايات أمس الإثنين، إخلاء سبيلها، في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست