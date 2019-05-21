جريمة

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

تحرير:تهامي البندارى ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
محكمة
محكمة
أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
تأتي قرارات إخلاء السبيل التي اصدرتها دوائر الجنايات، اليوم الثلاثاء، استكمالا للمجموعة التي أيدت محكمة الجنايات أمس الإثنين، إخلاء سبيلها، في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
سرقة-الموبايل-المحمول

طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
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الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
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مؤبد ومشدد وغرامات بالملايين في حكم «فض النهضة»

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، والمنعقدة داخل القاعة الجديدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض النهضة»، وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام.
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بعد مؤبد حسن مالك.. محطات قضية «الإضرار بالاقتصاد»

3 سنوات ونصف مرت منذ القبض على القيادي الإخواني، حسن مالك، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، حتى أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية، بعد الحكم عليه ونجله «حمزة»، و5 آخرين بالسجن المؤبد لإدانته في تلك القضية.
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تأييد المشدد 10 سنوات لمتهمَين في «اقتحام التبين»

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم الصادر بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما في القضية المسماة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لارتكابهما تهم القتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، وذلك بعدما تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بطعن أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات طعونهم التي تضمنت الإخلال بحق الدفاع وقصور في أوجه الاستدلال، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لتلك التي أصدرت حكمها في الجولة الأولى.
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