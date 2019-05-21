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التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا اللغة الثانية إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، التابعة لوزارة التعليم، أن 585 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019. وبحسب الغرفة فإن 427 ألفًا و432 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى نحو 97%. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%.
يأتي هذا العدد من إجمالي مستهدف 389 ألفا و641 طالبا في 1760 مدرسة، فيما أدى 147 ألفا و433 طالبا الامتحان ورقيًا. وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 45 ألفا و432 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87%، من إجمالي مستهدف 46 ألفا
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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85 % أدوا امتحان الأحياء على التابلت في الإسكندرية

أكد مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي وتمكن الطلاب من التسجيل على التابلت وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن 85% من طلاب الصف الأول الثانوي داخل 90 مدرسة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونياً وتم التسجيل على "التابلت" بينما تم الدفع بالامتحان الاحتياطي بنظام الورقي فى 19 مدرسة فقط وذلك بنسبة 15% وأشار إلى استقرار الأمور بنسبة كبيرة داخل مدارس الإسكندرية مقارنة بيوم أمس.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
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تعليم الدقهلية: 97% أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مرور امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا للصف الأول الثانوي، بنسبة تتخطى 97% دون حدوث أي أزمات تعطل في السيستم باستثناء مدرسة تمي الأمديد واللواء عبد السلام أبو النجا، بسبب عطل فني، وتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بالمادة أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونى أو ورقي، موضحا فى حالة حدوث عطل بالتابلت أثناء الاختبار، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير ضمانًا لحق الطالب.
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