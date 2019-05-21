التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا اللغة الثانية إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

صورة أرشيفية

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، التابعة لوزارة التعليم، أن 585 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019. وبحسب الغرفة فإن 427 ألفًا و432 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى نحو 97%. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%.

يأتي هذا العدد من إجمالي مستهدف 389 ألفا و641 طالبا في 1760 مدرسة، فيما أدى 147 ألفا و433 طالبا الامتحان ورقيًا. وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 45 ألفا و432 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87%، من إجمالي مستهدف 46 ألفا