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البابا: أنا لست رجلا سياسيا ويشغلني سلامة الوطن

تحرير:بيتر مجدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
البابا تواضروس في ألمانيا
البابا تواضروس في ألمانيا
«أنا لست رجلا سياسيا، والكنيسة عبر تاريخها من القديس مارمرقس وحتى الآن، وإلى أن يأتي المسيح ليس لها علاقة بالسياسة لكنها كنيسة وطنية»، هكذا، أجاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، على سؤال "ما الفرق بين السياسة والوطنية التي طالما تكلمت عنها كثيرا؟ خلال حوار مع قناة الكنيسة «سي تي في»، في أثناء زيارته الرعوية لأوروبا وتشمل ألمانيا وسويسرا ثم إنجلترا. وأضاف البابا أن «الوطن يشغلنا وسلامته تهمنا، والسياسة تكون من خلال أحزاب ومسؤولين حكوميين والبرلمان»..
وعن تقسيم إيبارشية المنيا وبقاء الأنبا مكاريوس الأسقف العام به، أجاب أن الأنبا مكاريوس سيتم تنصيبه على إيبارشية المنيا، لكن لأنها ايبارشية كبيرة «نحن نبحث الآن كيف تقسم وهذا التقسيم من أجل الرعاية، ونيافة الأنبا مكاريوس على تواصل معي، ومن حوالي شهر طلبت منه أن يرسل أمناء الخدمة فأرسل نحو مئة شخص
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس للمرأة: النكد يخرب البيوت.. ابتسمي

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرضا هو أول مفتاح لنجاح الحياة الزوجية، وأن الله دائما يمنح الإنسان عطايا جيدة مثل الأولاد والعمل والخدمة والدراسة لكن المهم هو الرضا وشكر العطية. وأضاف البابا خلال لقائه، مساء الأحد، مع شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، أن المفتاح الثاني لنجاح الحياة بين الزوجين هو "التوازن"، وأنه على الإنسان أن يكون متوازن في كل أمور حياته. وأكد البابا تواضروس أن "النكد يخرب البيوت"، موجها رسالة للزوجة قائلا: "وجهك يؤثر في زوجك وأولادك".
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس: الشعب المصري متسامح بطبعه

أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة فيرينا بزيورخ في سويسرا، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وفي كلمته أكد البابا على أن مصر لها خصوصية في التاريخ وفي الكتاب المقدس، وأن اسم مصر ذكر نحو 700 مرة، لافتا إلى أن شعب مصر متماسك ومتسامح بطبيعته، وأن نهر النيل علم الانسان المصري الاعتدال، كما علم المصريين العديد من السمات وأهمها الهدوء، ولذلك تجد أن الشعب المصري لا يميل أبدا إلى العنف.
الأكاديمية-الوطنية-للتدريب‎ (2)

«الوطنية للتدريب» توقع اتفاقية مع مركز جنيف للسياسات الأمنية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب مذكرة تفاهم بينها وبين مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، أول من أمس في مقر المركز بجنيف. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الأكاديمية الوطنية لدعم الشراكات مع كبرى المؤسسات الدولية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة لبناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر القيادية في مختلف المجالات. ويهدف مركز جينيف للسياسات الأمنية الذي أنشئ عام 1995 في سويسرا ويضم في عضويته 52 دولة منبرًا للحوار الدبلوماسي، إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي.
عيد-القيامة

البابا يتوقف عن العظة الأسبوعية حتى 12 يونيو

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيتوقف عن العظة الأسبوعية يوم الأربعاء خلال فترة «الخماسين المقدسة»، وأنه لن يعود إليها إلا يوم 12 يونيو المقبل بسبب السفر إلى الخارج، واعتاد البابا على إلقاء العظة من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، أو من كنائس مختلفة سواء داخل القاهرة أو في بعض المحافظات الأخرى أو دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون أو من إيبارشيات حال سفره خارج مصر.
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