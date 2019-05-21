مصطفى يونس لـ«التحرير»: إحنا بلد الـ100 مليون مدرب

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

مصطفى يونس

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، أنه ضد الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد الإعلان عن قائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنطلق في في 21 يونيو المقبل. وقال يونس، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجمهور عليه أن يحترم اختيارات الجهاز الفني، الذي يملك كل الحق في ذلك، وأن محاسبته هو واتحاد الكرة، يجب أن يكون بعد نهاية البطولة، لأنه قد يثبت صحة وجهة نظره من خلال النتائج.

وأضاف مدافع الفراعنة السابق، أن مصر هي بلد الـ100 مليون مدرب وخبير كروي، ودائمًا يوجه الجمهور الانتقادات تجاه أي اختيارات للجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه حتى وإن كان هناك تحفظات على العناصر التي ضمها أجيري، يجب الانتظار حتى مشاهدة ما سيفعله المنتخب في البطولة. واستمر في حديثه: «أتفق مع بعض الآراء