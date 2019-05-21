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«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تحرير:كريم محجوب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
مقر اتحاد كتاب مصر
مقر اتحاد كتاب مصر
تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.
تعود نشأة اتحاد كتاب مصر إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أسسه الأديب الكبير الراحل يوسف السباعي، وحوى بين جدرانه نخبة من المبدعين الذين أسسوا وأثروا الحياة الثقافية الحديثة في مصر مثل الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والشاعر أحمد رامي، والناقد
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جوخة-الحارثي

من هي جوخة الحارثي وروايتها الفائزة بـ«مان بوكر»؟

اقتنصت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي (40 عامًا) جائزة مان بوكر الدولية، الجائزة الأدبية المرموقة لعام 2019 عن روايتها «سيدات القمر» التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث، وتعتبر أول امرأة عربية ترشح للحصول على تلك الجائزة المقدرة بمبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني. حصلت جوخة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة إدنبرة الإسكتلندية، وتعمل حاليًا أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها «الأجرام السماوية» المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية.
جوخة-الحارثي

جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.
هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
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هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
الكاتب-ربيع-مفتاح

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الكاتب والناقد ربيع مفتاح

نعى المجلس الأعلى للثقافة في بيان له اليوم الثلاثاء، الكاتب والناقد الكبير ربيع مفتاح عضو لجنة القصة بالمجلس، الذي رحل عن دنيانا وغادرنا مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ65 عاما. وقال المجلس في بيانه إن "الراحل ربيع مفتاح صاحب الأعمال الأدبية المتميزة، منها بانوراما العشق والكتابة، وماذا حدث لنادية حسنى، وزوايا الرؤية: قراءات فى القصة القصيرة والرجل الأخير في الوادي، وسقوط الأباطرة وغيرها من الأعمال الإبداعية، التى أضافت الكثير للحياة الثقافية".
نجيب-محفوظ-محمود-السعدنى

السعدني «الولد الشقي» حبسه السادات لسخريته الدائمة

"لقد أطلق السعدني عليَّ وعلى أهل بيتي النكات، ويجب أن يتم تأديبه، لكني لن أفرط في عقابه» حسب موقع ويكبيديا، هذا ما قاله الرئيس الراحل أنور السادات على قراره بحبس الصحفي والكاتب الساخر محمود السعدني الذي تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة لوفاته، وبعد قرابة عامين من حبسه لاتهامة وآخرين بمحاولة الانقلاب على الرئيس، أفرج السادات عنه، ولكن صدر قرار جمهوري بفصله من عمله، ومنعه من الكتابة، وكذلك حُرمت على الصحف ووسائل الإعلام أن تكتب أو تذيع أسمه، فدفعه هذا إلى السفر خارجًا، واستمر هناك حتى اغتيال السادات؛ فعاد بعدها واستقبله مبارك في القصر الجمهوري.
ابراهيم-الفقيه

رفضت بريطانيا علاجه.. وفاة الروائي أحمد الفقيه

توفي فجر اليوم الأربعاء الكاتب والروائي الليبي أحمد إبراهيم الفقيه، وذلك بعد صراع مع المرض، الكاتب الراحل غادر عالمنا من مصر، حيث كان يتلقى العلاج، بعدما ساءت أحواله الصحية، وكان في حاجة لتدخل جراحي سريع، ورفضت بريطانيا إعطاءه تأشيرة دخول لكونه ليبي الجنسية. خبر الوفاة أعلنه أحد أقاربه المرافقين له في القاهرة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بمنشور، قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، عميد آل الفقيه الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه في ذمة الله، بعد صراع مع المرض، وقد توفي فجر هذا اليوم في مدينة القاهرة»
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