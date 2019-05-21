«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تحرير:كريم محجوب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

مقر اتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.

تعود نشأة اتحاد كتاب مصر إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أسسه الأديب الكبير الراحل يوسف السباعي، وحوى بين جدرانه نخبة من المبدعين الذين أسسوا وأثروا الحياة الثقافية الحديثة في مصر مثل الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والشاعر أحمد رامي، والناقد